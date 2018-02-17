“التمييز” تنظر اليوم قضية الاقتحام وثلاثة سيناريوهات للتعامل مع الطعون

كتب – جابر الحمود:

تنظر محكمة التمييز اليوم اولى جلسات التمييز في طعني النيابة العامة والمتهمين بقضية اقتحام مجلس الأمة وإتلاف محتوياته .

واكد قانونيون لـ”السياسة” ان من المتوقع أن تطلب الهيئة القضائية اليوم من محامي المتهمين تقديم مرافعاتهم في الطعون المقامة منهم، لاسيما أنهم قدموا دفاعهم كتابياً عند إيداع الطعون أمام المحكمة، فضلاً عن تقديمهم طلبات لوقف نفاذ حكم «الاستئناف» الذي قضى بحبس 60 من المتهمين، مع الشغل والنفاذ، ومن المقرر أن تنظرها «التمييز»، لتقرر إما إخلاء سبيلهم، أو الالتفات وحجز الطعون للحكم في موعد آخر، أو استكمال سماع المرافعات في أيام لاحقة، إذا لم تتمكن من الانتهاء منها اليوم ويذكر ان الهيئة القضائية التي عقدت في غرفة المشورة برئاسة المستشار صالح المريشد، التفتت عن طلب دفاع المتهمين بوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسهم، وإخلاء سبيلهم الى حين الفصل النهائي في الدعوى.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم تتعلق بإخفاء مطلوب عن العدالة والتستر عليه، والانتماء إلى تنظيم محظور يدعو إلى هدم النظم الأساسية في البلاد والتخابر معه.