“التمييز”: جرائم تقنية المعلومات اختصاص “الجنح” وليس “الجنايات”

كتب – جابر الحمود:

حسمت محكمة جنح التمييز الجدل القانوني بشأن نظر جرائم تقنية المعلومات بتأكيدها اختصاص دوائر الجنح فقط في نظر مثل هذه القضايا، ملغية في الوقت ذاته حكم محكمة الجنح المستأنفة الذي صدر قبل أشهر وقضى بإحالة كل قضايا جرائم تقنية المعلومات إلى محكمة الجنايات.

وذكرت محكمة جنح التمييز برئاسة المستشار نجيب الملا في الطعن الذي قدمته النيابة العامة على حكم محكمة الجنح المستأنفة ان “الحكم استند إلى نص المادة السادسة من قانون جرائم تقنية المعلومات الذي أحال العقوبات والمحظورات إلى قانون المطبوعات والنشر، إلا أن المادة لم تنص على اختصاص دوائر الجنايات بذلك، مما يعني معه إعمال القواعد العامة للاختصاص بالقضايا الجزائية”.

من جهة اخرى، قضت محكمة الجنايات امس غيابيا بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ للمغرد صقر الحشاش لادانته بتهمة مخالفة قانون أمن الدولة الداخلي والاساءة لمسند الامارة عبر حسابه على موقع “تويتر”.

وكانت المحكمة دانت الأسبوع الماضي الحشاش واصدرت بحقه حكمين غيابيين قضى الاول منهما بحبسه 5 سنوات والثاني 15 عاما عن تهم تتعلق بالإساءة إلى مسند الإمارة والسلطة القضائية وإذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية.