أسدلت محكمتي الاستنئاف والتمييز الستار على قضايا أسواق القرين من خلال مبدأ قانوني جديد ينصف المستثمرين.

أصدرت محكمة التمييز الدائرة التجارية حكما لصالح المستثمرين الزمت من خلاله الشركة المسؤولة عن أسواق القرين بإعادة المبالغ المدفوعة من مستثمري اسواق القرين عن قيمة ديكورات محلات تجارية وقيمة أجرة 3 أشهر وشهر آخر تأمين مع فسخ التعاقد محل النزاع مع رفض دعوى الشركة ضد المستثمرين عن قيمة الإيجارات المتأخرة.

وأكد المحامي عبدالعزيز العنزي الموكل عن الكثير من المستثمرين للمحكمة أن المستثمرين فوجئوا بعد قيامهم بتأجير محلات من الشركة المدعى عليها أن الجهات المعنية مثل البلدية والتجارة رفضت استخراج الرخص اللازمة لمباشرة النشاط المتفق عليه بين المستثمرين والشركة لأن المحلات في منطقة أبوفطيرة «أسواق القرين» لاتعتبر إلا لمزاولة النشاط الحرفي وليس التجاري رغم دفع المستثمرين قيمة مبالغ للديكورات فضلا عن ايجارات مقدما وأخرى تأمين.

واستجابت المحكمة للمحامي العنزي وقضت برفض دعوى الفرعية من الشركة عن قيمة الايجارات المتأخرة وقضت في الدعوى الاصلية بالزام الشركة المدعى عليها بمبلغ 3148 دينار أجرة مقدم ايجار لثلاثة أشهر وشهر تأمين ومبلغ 9500 دينار قيمة ديكور المحل فضلا عن فسخ العقد المبرم بين المدعي والشركة المدعى عليها.

في موازاة ذلك قضت محكمة الاستنئاف دائرة تجاري مدني كلي حكومة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ 7000 دينار لاحد المستثمرين تعويضا عن الاضرار التي لحقت به جراء الاتفاق مع الشركة على استثمار محلات في منطقة أبوفطيرة مع فسخ عقد الايجار ورفض طلبات الاجرة للمحلات بعد رفض الجهات الحكومية إصدار الرخص التجارية اللازمة مع تسليم محلات النزاع إلى الشركة خالية من الشواغل.