قبل الإعلان عن جوائز حفل “الأوسكار” بنسختها التسعين، الأحد المقبل، من مسرح “دولبي” في مدينة لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ظهرت فضائح وانتقادات تمس بعض الأفلام المرشحة للفوز بالتمثال الذهبي الشهير:

يرى البعض أن فيلم “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”، هو عن قصة أم غاضبة تسعى لتحقيق العدالة، ولكن آخرين لا يستطيعون تجاهل شخصية الشرطي العنصري، ويشعرون أنه لم يلق جزاء عادلاً.

ونال الفيلم النصيب الأكبر من الانتقادات، إذ يرى النقاد أن تصوير الفيلم لشخصية الشرطي العنصري محدود الذكاء، التي يؤدي دورها سام روكويل يكرس للتمييز الذي لا يزال موجوداً في الولايات المتحدة، ووصفوا الفيلم بأنه “يتناول قضايا العرق بشكل سيئ”.

لكن الانتقادات لم تؤثر حتى الآن على صدارة الفيلم، الذي كان أكبر الفائزين بجوائز غولدن غلوب، ورابطة ممثلي السينما الأميركية، وجوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون “بافتا”.

أما فيلم “Call me by your Name”، عن علاقة رومانسية بين شخصين مثليي الجنس، فأثار دهشة البعض، لأن دوري البطولة يلعبهما ممثلان مغايران.

تعرضت جوائز الأوسكار لانتقادات في السنوات القليلة الماضية، لأنها لم تمثل النساء والملونين بشكل كاف. وفي هذا العام تعرضت الأعمال المتنافسة لردود فعل وفضائح تشمل اتهامات بالقرصنة الأدبية وسوء السلوك الجنسي وانتقادات من مثليي الجنس ومجتمعات الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية.

وقال ستيف كارجر المراسل الخاص لموقع قاعدة بيانات الأفلام “آي.إم.دي.بي”: يبدو أن هناك انتقاداً موجهاً لكل منافس رئيسي.

وزادت الانتقادات خلال موسم جوائز هوليوود، الذي يستمر ثلاثة شهور، وينتهي بحفل الأوسكار يوم الأحد المقبل، بفضل تأثير مواقع التواصل الاجتماعي.

وواجه الفيلم الخيالي “The Shape of Water”، الذي تصدر ترشيحات الأوسكار بحصوله على 13 ترشيحاً، دعوى قضائية الأسبوع الماضي بانتهاك حقوق التأليف لمسرحية تعود لعام 1969.

وتقول شركة “فوكس سيرشلايت” منتجة الفيلم، إن المزاعم “لا أساس لها من الصحة”.

كما واجه فيلم “The Post”، من بطولة توم هانكس، وميريل ستريب، من إنتاج شركة “توينيث سينشري فوكس”، الذي يتناول حرية الصحافة تصيدا للأخطاء بشأن أن صحيفة “واشنطن بوست” هي التي نشرت قصة في 1971، عن دراسة سرية للبنتاغون لحرب فيتنام، وليست صحيفة “نيويورك تايمز”.