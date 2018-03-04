التواء في الانكل يهدد موسم فابيانو مع قطر

الدوحة – أحمد عبدالفتاح:

خرج البرازيلي باتريك فابيانو وهو يبكي في مباراة فريقه نادي قطر المعار له من نادي الكويت لنهاية الموسم الجاري، أمام أم صلال في الجولة 19 من الدوري القطري، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، اول من امس، وذلك بعدما تعرض للاصابة بالتواء في «أنكل القدم» في الدقيقة 68 عندما اصطدم مع حارس فريق أم صلال بابا مالك ليسقط اللاعب بكامل جسمه على قدمه.

ولم يتمالك فابيانو نفسه من البكاء وهو يخرج من الملعب في أول مباراة له بعد شفائه من اصابة ابعدته عن الفريق في 3 مباريات، ولكن هذه الاصابة ستبعده عن الفريق مجددا، وقد تنهي موسمه مع الملك القطراوي.

وقال عبدالله مبارك مدرب نادي قطر ان فابيانو سيخضع للفحص الطبي في مستشفى اسبيتار لتحديد اصابته وفترة غيابه، مشيرا إلى أن اللاعب يصادفه سوء حظ خاصة أنه من المهاجمين المميزين وتعاقدنا معه من أجل تحقيق طموحاتنا، ولكن هذه هي كرة القدم».

وحصد قطر نقطة من ام صلال ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، بينما ارتفع رصيد ام صلال إلى 26 نقطة وخرج من المربع لصالح الغرافة مع تبقى 3 جولات من نهاية الدوري.

وفي مباراة أخرى فاز العربي على المرخية 3-1 ليرفع رصيده إلى 18 نقطة ويبتعد قليلا عن الهبوط، فيما اقترب المرخية من العودة للدرجة الثانية حيث يحتل المركز الأخير برصيد 9 نقاط.