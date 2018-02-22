د. خالد عايد الجنفاوي

د. خالد عايد الجنفاوي

عندما يزيد قلق الانسان السوي عن الحد الطبيعي والمعقول, ويستبد بعقله وبقلبه أحياناً المخاوف المصطنعة والافكار السوداوية، فسيبدأ يتحول قلقه إلى نوع من الاضطراب النفسي المُفرط, والذي يصاحبه أحياناً الشعور بالاكتئاب وبالتشاؤم المبالغ, وربما الحزن العميق والمفاجئ، ومن علامات الاصابة بمرض المخاوف المُفرطة والافكار السوداوية شعور المرء بالكبت النفسي الشديد وما يُفضي إليه من شعور سلبي ومتواتر بالنرفزة وبضيق النفس, وببروز تلك الرغبة الغريبة بالنأي عن الآخرين من الاهل والاصحاب والاصدقاء والمعارف, قدر المستطاع بزعم ايجاد حلول للمشكلات وللتخلص من تلك الآلام النفسية, وربما البدنية والتي تصاحب التفكير السوداوي في الحياة الخاصة والعامة، وبالطبع، ووفقاً لوجهة نظري الشخصية، كل مشكلة إنسانية سيتوفر لها حل، وأكثر الحلول فعالية ضد المخاوف والشعور بالكبت النفسي وللتخلص من الافكار السوداوية يتمثل بالتالي:

-إدراك الانسان مُبكراً أنه سيعيش حياة واحدة فقط وأنه لن يتوفر له فرصة أخرى لعيش حياة ثانية ربما سيدفعه للنهوض في وجه المخاوف المصطنعة والافكار السوداوية وإصراره على عدم اتاحة الفرصة لها لتعكير صفو حياته.

-المخاوف المصطنعة سيناريوهات بشرية مختلقة, تصطنعها عقول وقلوب انهزامية, استسلمت تحت وطأة مشكلات الحياة ويريد اصحابها جعل الآخرين يمرون بنفس معاناتهم، فالبُؤْسُ يعشق الصحبة.

-تحديد الاهداف الشخصية الايجابية والبناءة بشكل واضح, والسعي لتحقيقها بأسرع وقت ممكن, لن يترك مجالاً أو يمنح وقتاً زائداً للمرء للتفكير بأشياء أخرى تافهة لا قيمة لها في مقياس الحياة الانسانية الجادة.

-الانسان الذكي هو من يتخلص بأسرع وقت ممكن من التأثيرات السلبية والتركات الملغمة للايديولوجيات القبلية والطائفية والنخبوية والاقصائية الفئوية ويبدأ يعيش حياته بشكل حر ومستقل بلا قيود مصطنعة.

-التوقف عن إدمان المحاولات العقيمة لجذب انتباه الآخرين, أو محاولة كسب إشادتهم أو تصفيقهم أو مباركتهم, سيجعل الانسان يعيش حياة حقيقية، فحياتك الخاصة ملكية خاصة وليست عامة!

-التعرف على النفس ومصادقتها وشعور المرء بالسعادة الحقيقية, عندما يكون وحيداً مع نفسه سيزيد ثقة المرء بنفسه وبقدراته وبإمكاناته الفعلية في التغلب على كل ما يواجهه من مشكلات.

كاتب كويتي

@aljenfawi1969