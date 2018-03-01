* ابل: البعض غير مدرك بأن هناك من قدم حياته ودمه حتى نعيش في أمن وأمان

* العوضي: نواجه أخطارا خارجية وعدم استقرار المنطقة وتحديات تنموية داخلية تستوجب الاصلاح

* قبازرد: نحن أحوج ما نكون إلى تضافر الجهود من أجل اجتياز الصعاب وتحقيق الرفاه

كتب-فارس العبدان:

اكد النائب خليل أبل ان كل مجتمع به مكونات واهم مكون هو الاسرة ومن يؤسسها هم الافراد، وقيم الافراد تتفاوت من اسرة الى اخرى ومن فرد الى اخر.

وقال خلال فعالية ذكرى يوم الشهيد التي نظمتها جمعية الثقافة الاجتماعية في مساء اول من امس ان كل شهيد سواء كان ينوي الشهادة او لا طالما انه اعطى عمره وفدى نفسه يفترض مكانته اعلى شيء في المجتمع يخرج شخص للدفاع عن الوطن وقد يتعرض للقتل وعلى الرغم من ذلك يخرج هنا تكمن قيمة هذا الشهيد، حيث اننا نحتفل بمناسبة الاعياد الوطنية والكثير لا يعرف قيمة هذا الاحتفال والذي لا معنى له الا بدماء الشهداء الذين أعطوا قيمة لهذه الاحتفالات.

ولفت الى ان الشهداء اعطوا لهذا البلد لتكون هناك قيمة للمجتمع والبعض غير مدرك ان هناك من اعطى حياته ودمه وروحه مقابل الامن والامان الذي نعيشه والمجتمع بدأ يفقد هذه المعاني.

واشار الى ان هناك من يحاول ان يزرع الفتنة بين ابناء المجتمع ولكن الشهداء من كل الاطياف وكل الاجناس ضحوا من اجل البلد ولا نشعر بقيمة وحدتنا الا باختلاط الدماء متسائلاً اين دور الدولة ، وهناك من يفتك بهذا المجتمع ويمزقه والمؤسسات تتفرج.

وقال انه لولا دماء الشهداء لكانت قضية الكويت بلا معاني ايام الغزو ، ولولا الشهداء ما كام لنا وجه ولم نسترجع ارضنا وبلدنا ورؤوسنا فوق ولولاهم لا وجود لعزة وكرامة وشرف لنا.

من جانبه قال رئيس المكتب السياسي في المنبر الديمقراطي الكويتي علي العوضي، اننا نستذكر خلال الاحتفال بالاعياد الوطنية الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الذي وضع اللبنة الأساسية للدولة الحديثة القائمة على الدستور، نستذكر في ذكرى التحرير شهداء الكويت الذين ضحوا بأرواحهم ليبقى الوطن، ونشيد بالدور الكبير للشعب الكويتي في مقاومته للاحتلال وتمسك الكويتيين بوطنهم وأرضهم وشرعيتهم الدستورية.

وأشار إلى ان البلاد تواجه اليوم أخطارا خارجية تتمثل في استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وانعكاسها علينا، إضافة إلى التحديات الداخلية عبر فشل الخطط التنموية وتوقفها، وفشل المعالجات الحكومية للعديد من القضايا، وما واكب ذلك من تعطل كل مسارات الإصلاح الوطني وفرض المزيد من القيود على الحريات العامة بشقيها الفردي والجماعي.

ونوه العوضي بأسماء كثيرة مثل فيصل الصانع ومبارك النوت وأسرار القبندي وعلي قبازرد، وشباب مجموعة القرين وغيرهم، اختلطت دماؤهم بوحدة وطنية قلما نجد لها مثيلا في تاريخ الشعوب.

وشدد على أهمية إيصال رسالة إلى الجيل الجديد الذي لم يعش تلك الفترة الحالكة، مفادها ان الكويت بحاجة ماسة للترابط بين أبنائها، بعيدا عن الاصطفاف القبلي والطائفي، من خلال المواطنة الدستورية التي تفتح آفاقا واسعة لثقافة العطاء والالتزام بالواجب تجاه الوطن، للحفاظ على كياننا، وتطوير بلدنا والدفع به للوصول إلى الدولة الحديثة الدستورية والمدنية.

وبدوره تحدث اخو الشهيد احمد قبازرد الحاج سلمان قبازرد قائلا: تشهد الكويت في اعيادها المجيدة رغبة جارفة في التغيير نحو الافضل والاحسن وهي احوج ما تكون الى تضافر الجهود لجعل البلاد قادرة على اجتياز الصعاب وذلك لتحقيق الأمن والرفاه والثقة نحو مستقبل افضل مؤكدا ان ذلك لا يمكن تحقيقه الا بالمسؤولية الوطنية والانتماء المشترك ودراسة العطاء من خلال الشهداء.

وأضاف قبازرد: نحن بحاجة ماسة لعمل دراسات للأجيال القادمة للإستفادة من التنمية البشرية الحقيقية في الولاء للوطن ، مشيرا الى ان في حياة الشعوب تجارب ومفارقات في مسيرتها التاريخية تفرض علينا مراجعة شاملة لجميع الأفكار والأعمال ورسم خارطة عصرية للواقع والموقع في مدار العالمية الجديدة.

وتابع : عاما بعد اخر تتجدد الرؤى وتبقى ذكرى الشهداء أعظم الركائز التي تبنى عليها الآمال والمسؤولية الوطنية الكبرى ، فقد ذهبت دماء من اجل اخرى لتخلق فيها الحيوية والنشاط والقدرة على توحيد المجتمع وتحقيق مبادئ الوحدة الوطنية والمساواة الحقة.

وأشار الى ان الشهيد أحمد قبازرد روى ارض الوطن بدمائه كباقي إخوانه المواطنين من الشهداء العظام الذين كانوا نبراسا يضيء لنا طريق الكرامة والحرية والوحدة الوطنية بعيدا عن التشنجات الطائفية والمذهبية والفئوية.

وأكد انه يتعين علينا كشعب واحد ان نتماسك ونتعاضد في إطار المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا في ظل هذه الظروف بعيدا عن التأثيرات السياسية الإقليمية والدولية للوصول الى الهدف الأسمى في بناء مستقبل وطننا وأبنائنا.