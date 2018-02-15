“الثقافة والفنون بالدمام» تدشن «ملتقى الفيديو»

تستعد جمعية «الثقافة والفنون بالدمام» للاعلان عن فعاليات ملتقى الفيديو في دورته الأولى، حيث يعتبر الاول خليجيا ويسلط الضوء على الفعاليات المتخصصة في فن الفيديو، وهو احد انواع الفنون المعاصرة التي تواكب الحداثة التكنولوجية وتجمع الفن بالعلم والابتكار.

هذا الفن اتخذه الكثير من الفنانين الشباب والتشكيليين كأسلوب تعبير بصري جمالي له تقنياته وخصائصه وتصوراته التي تحتاج ان تظهر وتبرز حتى يطلع عليها المتلقي والناقد والباحث بعين اكبر وبرؤى اعمق، خصوصا ان هذا الفن اصبح له حضوره ونضجه ونهضته البصرية عربيا وعالميا.

مدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام يوسف الحربي اكد ان الملتقى سينهض بفكرة الفنون المعاصرة والارتقاء بها من محدودية العرض وقلة المهرجانات والتواصل مع الجمهور الذي يهتم بمثل هذه الفنون ويبحث عنها، اضافة الى انه فرصة للفنانين السعوديين والخليجيين، للتواصل مع خبرات وتجارب، وهو ما يحقق الارتقاء بالمحتوى والفكرة والاستفادة من التقنية وتوظيفها في العرض، وبالتالي الاستفادة اكثر من المعارض والورش والندوات التي بدورها ستخلق صلة بين الفنان والجمهور وبين العمل الفني والحركة النقدية التي ستكون على اطلاع ومواكبة ومقارنة، كما ان هذا الملتقى سيعلن خلال ايام عن تفاصيل المشاركة المحلية والخليجية والدولية، لتحقق الصدى المأمول من المشاركات المحلية والخليجية.