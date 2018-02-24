الثلاب: الاختراعات أحد سبل تحقيق رؤية الأمير

كتبت ـ مروة البحراوي:

رفعت رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين الدكتورة فاطمة سالم الثلاب، أطيب التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، والحكومة الكويتية الرشيدة، والشعب الكويتي أجمع، بمناسبة الأعياد الوطنية، داعية الله أن يحفظ الكويت دائماً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، في ظل القيادة الرشيدة لسمو أمير البلاد.

وأضافت في تصريح صحافي أن الكويت شهدت في عهد سمو أمير البلاد طفرة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، حيث ظهر إلى النور العديد من المشاريع الكبرى التي أضافت الكثير للكويت وشعبها، مشيرة إلى أن مسيرة سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حافلة بالإنجازات المشرفة التي يفخر ويعتز بها كل كويتي.

وأكدت د. الثلاب أن رؤية ورسالة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين تتوافق تماماً مع رؤية سمو أمير البلاد التنموية، والهادفة إلى إعلاء اسم الكويت في مختلف المحافل الدولية، مشددة على أن الجمعية سوف تعمل جاهدة على المساهمة في تحقيق رؤية سمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، مشيرة إلى أن الاختراعات تعد أحد السبل التي ستساهم في تحقيق تلك الرؤية السامية.

وأوضحت أن المخترع بشكل عام، والكويتي بشكل خاص، يعد من أهم روافد الاقتصاد المستقبلية، حيث إن بإمكانه أن يساهم في الارتقاء باقتصاد الدولة، مشيرة إلى أن الكويت تزخر بأصحاب ابتكارات واختراعات متميزة على المستويين المحلي والعالمي