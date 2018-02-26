الثلوج تؤجل لقاء يوفنتوس واتالانتا

قرر ليفيو مارينلي، حكم مباراة يوفنتوس وأتالانتا، تأجيل المباراة التي كانت مقررةً، اول من امس، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب سوء الأحوال الجوية، نظرا لامتلاء ملعب «أليانز ستاديوم» بالثلوج.

وجاء قرار الحكم، بعدما اجتمع مع جيانلويجي بوفون، قائد يوفنتوس، ورافائيل تولوي، قائد أتالانتا، وتشاوروا حول إمكانية اللعب على هذه الأرضية، ليخرج القرار بتأجيل المباراة، التي سيحدد لها الاتحاد الإيطالي، موعدًا آخر.

ويأتي يوفنتوس في المركز الثاني، بجدول ترتيب الكالتشيو، برصيد 65 نقطة، متخلفًا بنقطة واحدة عن نابولي، صاحب الصدارة.

وواصل لاتسيو صحوته وشدد الخناق على جاره روما عندما انتزع منه المركز الثالث مؤقتا بفوزه الكبير على مضيفه ساسوولو 3-صفر، وقهر ميلان مضيفه روما 2-صفر اول من امس.

في المباراة الاولى، حسم لاتسيو الفوز في الشوط الاول بتسجيله هدفين عبر الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (7) وتشيرو ايموبيلي (31 من ركلة جزاء) الذي عزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 23 هدفا بفارق 5 اهداف امام قائد وهداف انتر ميلان الدولي الايطالي ماورو ايكاردي.

وعزز لاتسيو تقدمه مطلع الشوط الثاني عبر ميلينكوفيتش سافيتش (46).

وفي الثانية، تابع ميلان نتائجه الجيدة في الاونة الاخيرة وانتزع فوزا من مضيفه روما على الملعب الاولمبي في العاصمة للمرة الاولى منذ تشرين الاول/اكتوبر 2011.

وسجل باتريك كوتروني (48) ودافيدي كالابريا (74) الهدفين.