د. خالد عايد الجنفاوي

د. خالد عايد الجنفاوي

يعاني بعض الاشخاص من مرض تدني احترام الذات وعدم الثقة بأنفسهم نظراً لاختياراتهم الشخصية بعد بلوغهم سن الرشد أو لتعرضهم سابقاً في مرحلة الطفولة للتلقين القبلي أو الطائفي أو الفئوي الاقصائي المكثف أو وقوعهم ضحايا لا حول لهم ولا قوة لتربية اسرية سيئة وكارثية، و برغم ما ستفضي إليه الحالات السابقة من ظروف وأوضاع وحالات نفسية سيئة، يجدر بالانسان السوي العمل على الاعتزاز بنفسه عن طريق اعتناق المبادئ السلوكية التالية:

-الاعتزاز بالنفس ينبع من داخل قلب وعقل الانسان ولا يُمكن لأحدهم إرغام شخص آخر على الشعور بتدني احترامه لذاته ما لم يكن الضحية موافقاً بشكل مباشر أو غير مباشر على ذلك.

-القبلية والطائفية والحزبية والطبقية الاقصائية تهدم ثقة الانسان بنفسه واحترامه لها لأنّ هذة الايديولوجيات المصطنعة تتطلب رهن المرء لحريته الشخصية من أجل سواد عيون المتنفذين القبليين والطائفيين والحزبيين والطبقيين والفئويين.

-يكرس الانسان اعتزازه بنفسه وثقته بها عن طريق امتناعه المتواصل عن وضع نفسه في ظروف وسياقات ووأضاع غير مناسبة ستجبره بشكل أو بآخر على التخلي عن حريته الشخصية وكرامته الانسانية، واللبيب بالاشارة يفهم.

-سيعاملك الناس الآخرون وفقاً لما تمليه عليك رغباتك الذاتية الدفينة، فمن يتخلص مبكراً من الشعور المرضي بتدني احترام الذات سيتخلص أيضاً من تلك الدوافع النفسية السلبية التي ستجعله يسعى بشكل مرضي لكسب رضا وقبول من هم حوله.

– من يعيش حياته الخاصة وفقاً لاختيارات وتفضيلات ورغبات شخص آخر يعيش حياة مزيفة ومغشوشة لا قيمة ولا طعم ولا معنى حقيقياً لها.

-الانسان شديد الاحساس وبخاصة سريع الانفعال ومن يتم استفزازه وضربه مراراً وتكراراً على «وتره» الحساس يجدر به مراجعة نفسه بأسرع وقت ممكن وإعادة التأكد من أولوياته الشخصية قبل فوات الاوان.

-الآخرون ليسوا أفضل منك ولا أكثر أهمية من نفسك لدى نفسك، ومن سيحرص دائماً على جعل نفسه أولوية سيكرس اعتزازه بها.

-يعيش الانسان حياة واحدة فقط ومن المفترض أن يعيش حياته الفريدة من نوعها بشكل حر ومستقل، قولاً وفعلاً.

كاتب كويتي

@aljenfawi1969