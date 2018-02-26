أمير الرياض: الكويت دولة خير تعطي خيراً وتقوم على الخير وندعم تعزيز مسيرتها

الرياض – كونا: أقام سفير الكويت لدى السعودية الشيخ ثامر الجابر حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الـ57 والذكرى الـ27 للتحرير والذكرى الـ12 لتولي سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم وذلك وسط مشاركة رسمية وديبلوماسية وشعبية واسعة. وتقدم حضور الحفل الذي أقيم بقصر “طويق” في الحي الدبلوماسي بالرياض تحت شعار”مسيرة العمل الخيري الكويتي السعودي” أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر وعدد من الأمراء والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية وجمع من الشخصيات السياسية والإعلامية والفكرية إضافة إلى عدد من المواطنين الكويتيين في المملكة.

ورفع الشيخ ثامر في تصريح صحافي التهاني إلى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي الوفي.

وأكد الشيخ ثامر ان “كل يوم تشرق شمس على بلادي هو يوم عيد وطني ويعتبر يوم وفاء وولاء لتراب الكويت وقيادتها وأهلها المخلصين مستذكرين بكل اعتزاز انجازات جيل الاستقلال ومفتخرين بتضحيات شهداء الكويت”.

وقال ان “ما تنعم به الكويت بفضل الله وحكمة القيادة ووعي أهلها من الخير والأمن والاستقرار لتمضي في طريقها بخطى واثقة ونظرة ثاقبة في التنمية بجميع أشكالها وصوت الحرية وكرامة الانسان والعدالة ومنارة للعالم الانساني الذي توج بقرار الأمم المتحدة عندما تم اختيار سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد “قائداً للعمل الانساني”.

وبين ان ذلك “أتى نتيجة احتضان الكويت وأهلها الأخيار القضايا الانسانية لتقديم العون والمساعدات وفي مقدمتها استضافة عدة مؤتمرات لدعم القضية السورية والعراقية ومساندة اليمن وكل شعوب دول العالم الذين يتضررون من الحروب والكوارث الطبيعية دون النظر الى الاعتبار الديني او السياسي أو العرقي”.

وأكد ان “الكويت أثبتت نجاح الدبلوماسية الإنسانية في عيون العالم المتحضر الأمر الذي سينعكس في زيادة رصيد الثقة والتقدير للكويت في المنظمات الدولية”.

من جانبه قال أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر “نرفع اسمى آيات التبريكات الى والدنا الشيخ صباح الاحمد بهذه المناسبة”، مضيفا “ارجو ان نوفق مع اخواننا في السفارة وعلى رأسهم السفير الشيخ ثامر بأن نقوم بواجبنا تجاه دولتينا بما فيه الخير”.

وأكد “العمل الخيري بدولة الكويت متميز والكويتيون لديهم رحلات مهمة في قارة افريقيا” مشددا على “ان الكويت دولة خير وتعطي خير وتقوم على خير فيجب ان نقف معها جميعا في مسعاها وان نعزز مسيرتها”. وبين ان “تبادل الاحتفالات والتهاني هي من مظاهر الفرح الرائعة والجياشة بين بلداننا وشعوبنا ونرجو ان تستمر وتمضي الى الامام لتكون دول مجلس التعاون على قدر من القوة والادراك في كل الاعمال التي تقوم بها في سبيل خدمة ابنائها”.

وبهذه المناسبة أعرب عدد من الجهات المشاركة في حفل السفارة عن خالص التهاني والتبريكات للكويت قيادة وحكومة وشعبا بالأعياد الوطنية، متمنين أن تعود عاما بعد عام والكويت تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء.

وأعربوا عن السعادة بالمشاركة في حفل السفارة الكويتية بالرياض بهذه المناسبة الوطنية العزيزة من خلال المعرض المصاحب الذي احتوى على العديد من المعلومات والصور التي تبرز مسيرة العمل الخيري الكويتي السعودي.

وقال مدير إدارة الاعلام والتنمية الوقفية في الامانة العامة للاوقاف الكويتية حمد المير: أن ما تقدمه المؤسسات الكويتية فضلا عن المحسنين في ميدان العمل الخيري تجسد توجيهات قائد العمل الإنساني سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد واهتمامه بتقديم المساعدات للمحتاجين في مختلف انحاء العالم.

وافاد بأن أمانة الأوقاف ساهمت بحظ وافر في جهود تطوير العمل الوقفي والخيري إضافة إلى دورها في دعم مسيرة تنمية المجتمع في المجالات الدينية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية بفضل جهودها التي تندرج كجزء من الواجب الإنساني الذي يعبر عنه الموقف الرسمي للكويت قيادة وحكومة وشعبا.

من جانبه، قال نائب المحافظ في الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية عبد الرحمن الحقيل ان انتشار العمل الخيري الكويتي السعودي في الميادين الإنسانية والخيرية والاجتماعية يعكس ما جبل عليه شعبي البلدين منذ القدم على المبادرة بتقديم الإغاثة لكل محتاج انطلاقا من قيم الدين الإسلامي السمحة.

وفي ذات السياق أكد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل السعودي الكويتي بدر العنزي على التوافق التام بين قيادتي وشعبي البلدين على أهمية الدور الذي يلعبه العمل الخيري والإنساني في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب.

وشدد العنزي على أن العمل الخيري في الكويت لعب دورا كبيرا في تعزيز علاقاتها الدولية وإبراز دورها في مساعدة الدول المنكوبة والفقيرة على المستوى العالمي حتى توجت باختيارها كمركز إنساني عالمي.

من جانبه، أكد اخصائي الاتصال المؤسسي في شركة الاتصالات المتنقلة “زين” مازن الربيعان ان الكويت والسعودية اكتسبتا سمعة عالمية طيبة بكونهما من أكثر الدول نشاطا في مجال العمل الخيري في مختلف انحاء العالم.

من جهته، قال مدير دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض عبدالله العجلان ان الكويت والسعودية قدمتا على مر تاريخهما مساعدات كبيرة بمليارات الدولارات لدعم المشاريع الاغاثية والإنسانية لشعوب المنطقة وحول العالم.

وأكد ان الكويت والسعودية سطرتا اسميهما بأحرف من نور كأحد أبرز الدول نشاطا في مجال العمل الخيري مما اسهم في توطيد علاقاتهما مع الدول الأخرى وأكسبها احترام وتقدير العالم أجمع.

وجال أمير منطقة الرياض برفقة السفير الشيخ ثامر الجابر في معرض مصاحب نظمته السفارة وضم عددا من الجهات الرسمية والأهلية وهي الهيئة العامة للأوقاف السعودية والأمانة العامة للأوقاف الكويتية ودار الرعاية الاجتماعية للمسنين السعودية بالرياض وشركات كويتية عاملة في السعودية وهي الخطوط الجوية الكويتية و “بيت التمويل السعودي الكويتي” وشركة “زين” وطيران “الجزيرة” وشركة “أبيات”.