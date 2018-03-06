الجابر يشيد بنجاح بطولة سوق دبي للتنس

أشاد الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس بالدور الكبير الذي تلعبه بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس 2018 التي حقق لقبها الإسباني روبرتو باتيستا أغوت بعد تغلبه في نهائي النسخة السادسة والعشرين على الفرنسي لوكاس بوي بنتيجة 6/3 ، 6/4 في نشر اللعبة في المنطقة على مدى السنوات الطويلة الماضية مع بطولة قطر الدولية المفتوحة وذلك من خلال استقطاب العديد من ألمع نجوم التنس في العالم، متمنياً أن تنضم الكويت إلى سلسلة البطولة الكبيرة مع دبي وقطر في الأعوام المقبلة وذلك من خلال مجمع الشيخ جابر العبدالله المنتظر الانتهاء منه في العام المقبل.

وكان الجابر قد حضر نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي اختتمت يوم الاحد الماضي بدعوة من الشيخ حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس.

وأثنى الشيخ أحمد الجابر على جهود جميع منظمي البطولة وفي مقدمتهم الشيخ أحمد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني بدبي ورئيس مؤسسة سوق دبي الحرة الجهة المنظمة للبطولة والشيخ حشر آل مكتوم، كما أثنى على جهود مدير البطولة صلاح تهلك.

كما، أشاد الجابر بالنجاح المتواصل الذي حققته بطولة الكويت المفتوحة التاسعة للتنس التي انطلقت مؤخراً بملاعب الاتحاد الكويتي للتنس ونادي اليرموك وأكد على أن هذا النجاح يأتي استمراراً للنجاحات التي حققتها البطولة في السابق وذلك بسبب التنظيم المتميز والجوائز المالية القيمة فضلاً عن شغف لاعبي التنس وكافة مزاوليها بالكويت الذين ينتظرون البطولة كل عام.

وتوجه الجابر الله الجزيل للراعي الرئيسي للبطولة (بنك برقان) كما شكر الراعي الدائم للبطولة على مدى السنوات الماضية (مجموعة بهبهاني) وذلك على ما قدماه للبطولة من دعم سخي يعد من أهم أسباب نجاحها.

وأعرب الجابر عن استمرار البطولة التي تحقق نجاحا تلو الاخر كل عام، وظهورها بالشكل الذي يليق باسم الكويت بشكل عام وبلعبة التنس على وجه الخصوص.