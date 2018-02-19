كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

أعلن نائب وزير الخارجية خالد الجار الله عن التوافق مع السلطات الفلبينية على ابرام اتفاقية تنظم أوضاع العمالة الفلبينية في الكويت “بناء على رغبتها”.

وكشف الجارالله في تصريح إلى الصحافيين بمجلس الأمة عقب اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أمس ان السلطات الفلبينية قدمت مقترحا للاتفاقية بين البلدين تمت دراسته من قبل الجهات المعنية”،مشيرا إلى أن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي سيزور البلاد بداية مارس المقبل تلبية لدعوة من سمو الأمير.

وأضاف: “نحن في الطريق إلى التهدئة ـ ان لم نكن وصلنا إليها فعلا ـ وإلى المعالجة الصحيحة والهادئة التي خلقتها الزوبعة الإعلامية لتصريحات الرئيس الفلبيني”.

وحول التصريحات الصادرة من المسؤولين في الفلبين قال:”أوضحنا لهم ان هذه الاتهامات والمعلومات ليس لها أي أساس من الصحة ولا تعبر عن طبيعة وضع العمالة الفلبينية في الكويت وهي مرفوضة أساسا”.

وذكر أن “الخارجية” طرحت على السلطات الفلبينية معالجة هذه المواضيع واحتواءها وعدم التصعيد إعلاميا ولمست تجاوبا “.

وردا على سؤال حول ما أثاره أحد اعضاء مجلس الأمة حيال “شبهات تدخل من قبل بعض البعثات الخارجية لإعاقة عمل شركة (الدرة) لاستقدام العمالة المنزلية” قال الجارالله “لم نتطرق إلى ذلك”.

من جهته، اكد مقرر اللجنة النائب د. محمد الحويلة ان اللجنة بحثت التصريحات غير المسؤولة ولا المقبولة التي أدلى بها رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي وذلك بناء على التكليف الصادر من المجلس في جلسته التي عقدت الاسبوع الماضي.

واشار إلى ان اللجنة طلبت الاطلاع على الاجراءات التي اتخذت عقب تصريحات الرئيس الفلبيني لحماية سمعة الكويت التي تحترم القضايا العمالية والإنسانية ولديها سجل ناصع ومشرف بهذا الشأن .

وعن الزيارة المرتقبة، قال الحويلة: اننا ندعم السياسة الخارجية الكويتية فهي دائماً متزنة وتحظى باحترام دولي واسع ولها مكانة عالية وتتعامل بموضوعية وعقلانية مع تصرفات بعض الدول.

وشدد على ضرورة تقديم الجانب الفلبيني الضمانات اللازمة للعلاقة بين البلدين،مؤكدا انه في حال عدم تفهم الجانب الفلبيني فان علينا تقديم رسالة مشابهة لرسائله ويجب ان تكون أشد.