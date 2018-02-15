الجارالله التقى سفيري روسيا والصين

اجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله امس مع سفير روسيا الاتحادية لدى البلاد أليكسي سولوماتين وذلك في إطار تحرك الكويت لحشد التأييد لتمرير مشروع القرار الخاص بالوضع الإنساني في سورية والمقدم إلى مجلس الأمن من كل من الكويت ومملكة السويد.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي إن اللقاء تطرق لبحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما اجتمع الجارالله في وقت لاحق مع سفير الصين لدى الكويت وانغ دي وذلك في إطار تحرك دولة الكويت لحشد التأييد لتمرير مشروع القرار الخاص بالوضع الإنساني في سورية والمقدم إلى مجلس الأمن من كل من الكويت ومملكة السويد.
ووفقا للبيان فقد تطرق اللقاء لبحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاءين مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين.
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