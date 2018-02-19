أعلن وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله عن توجيه الدعوة من قبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي لزيارة الكويت، مؤكدا أن الزيارة ستكون في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر مارس المقبل، وان الرئيس الفلبيني أبدى ترحيبه بها.

وقال الجارالله في تصريح إلى الصحافيين بمجلس الأمة أمس: إنه حضر اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بتكليف من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، لبحث تصريحات الرئيس الفلبيني، مبينا أن الوزارة استعرضت ملابسات الموضوع وما قامت به الوزارة من إجراءات حيال هذه التصريحات المغلوطة.

وذكر أنه شرح للجنة بشكل مفصل الخطوات التي قامت بها الوزارة منذ أن أطلقت هذه التصريحات، واللقاءات التي تمت في الكويت مع السفارة الفلبينية، وكذلك اللقاءات التي تمت بين سفارة الكويت في الفلبين مع وزارة الخارجية الفلبينية، مؤكدا أن الحكومة الكويتية أوضحت للحكومة الفلبينية أن هذه المعلومات مغلوطة وليس لها أي أساس من الصحة ولا تعبر عن طبيعة وضع العمالة الفلبينية في الكويت.

وكشف عن اتفاق الحكومة الكويتية مع الحكومة الفلبينية على إحتواء مثل هذه المواضيع وعدم التصعيد من جانب الفلبين وعدم التطرق لمثل هذه الأمور في وسائل الإعلام، مبينا أننا لمسنا تجاوبا من السلطات الفلبينية حيال ما تم طرحه من قبل دولة الكويت حول هذا الموضوع.

وأكد على التوافق مع السلطات الفلبينية على توقيع اتفاقية لتنظيم العمالة الفلبينية في الكويت بناء على رغبة من السلطات الفلبينية التي تقدمت باقتراح بهذا الخصوص.

وقال الجار الله: نحن في الطريق إلى التهدئة إن لم نكن قد وصلنا إليها فعلا، والمعالجة الصحيحة والهادئة لمثل هذه الزوبعة التي خلقتها تصريحات الرئيس الفلبيني، مبينا أن هناك بعض الإستثناءات في ما يتعلق بالحظر من الجانب الفلبيني وهذا مؤشر من الجانب الفلبيني على التهدئة والاستعداد لتقنين التعامل في إطار العمالة الفلبينية في دولة الكويت.

ونفى أن يكون الإجتماع قد تطرق إلى دور بعض المسؤولين بوزارة الخارجية في رفع أسعار العمالة، موضحا أنه تطرق إلى أسعار العمالة وستكون هناك إجتماعات للجنة ترأسها وزارة الخارجية لمعالجة الأسعار الخاصة بالعمالة وستكون هناك محاولة جادة لمعالجة هذه الأسعار العالية والتنسيق مع سفاراتنا والمكاتب الموجودة في الخارج ونرجو أن نوفق في ذلك.

وأضاف إننا سنسعى مع الجهات الأخرى ممثلة بشركة الدرة والقوى العاملة ووزارتي التجارة والداخلية لمعالجة مثل هذه المواضيع.

من جهته، أكد مقرر اللجنة النائب د. محمد الحويلة ان اللجنة بحثت غير المسؤول لحديث للرئيس الفلبيني بناء على تكليف المجلس.

واضاف الحويلة في تصريح إلى الصحافيين: ان وزير التجارة والصناعة كونه المسؤول الاول عن شركة الدرة لاستقدام العمالة ونائب وزير الخارجية وقيادات من وزارتي الخارجية والداخلية ومسؤولين من الهيئة العامة للقوى العاملة والعمل حضرو الاجتماع وناقشوا تداعيات هذا التصريح.

وقال: طلبنا الاجراءات التي تمت بعد تصريح الرئيس الفلبيني لحماية سمعة الكويت التي تنعم بسمعة دولية وتحترم القضايا العمالية والإنسانية ولديها سجل ناصع ومشرف بهذا الشأن، لافتا الى انه من واجب مجلس الامة حماية سمعة الكويت من اي مغالطات تجاهها.

وأكد ان المجلس قام بدوره الدستوري استدعى جميع الجهات وطلب وضع خطط لاستقدام العمالة وتسهيلها والتنوع في استقدامهم من عدة دول لا ان تكون محتكرة لدولة دون اخرى.

وشدد على فتح قنوات كثيرة لاستقدام العمالة، لافتا الى ان الجهات الحكومية بالاحصائيات والقرارات التي اتخذت لمواجهة هذا التصريح وتداعياته من اجل حماية سمعة الكويت ووضع الاحتياطات الخاصة حتي نتعامل مع اي طاري او حالة مشابهه لتصريح الرئيس الفلبيني.

وعن زيارة الرئيس الفلبيني للكويت قال الحويلة اننا دائماً ندعم السياسة الخارجية الكويتية فهي دائماً متزنة وتحظى باحترام دولي واسع ولها مكانة عالية وتتعامل بموضوعيه وعقلانية حيال لتصرفات بعض الدول مطالبا بضرورة وجود ضمانات لحق الكويت ونطمح ان تكون علاقاتنا متميزة مع جميع دول العالم.

وطالب الحويلة بضرورة احترام سمعة الكويت في التعدي غير المقبول من قبل الرئيس الفلبيني وان نكشف الحقائق نصون سمعتنا الدولية واحترام المنظمات الدولية للكويت فهذا شرف كبير لنا.

واكد الحويلة انه في حالة عدم تفاهم الجانب الفلبيني علينا تقديم رسالة مشابهة تكون أشد من رسائلهم تجاهنا.