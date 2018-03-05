الكويت تواصل دورها الفعال لتنفيذ قرار 2401 الخاص بالغوطة الشرقية وإدخال المساعدات

لم نتخذ قراراً حتى الآن لإرجاع عمل اللجان المشتركة مع طهران والحوار الخليجي معها مؤجل

جدد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله التأكيد على استمرار تحرك الكويت من واقع مسؤولياتها والتزاماتها بالتنسيق مع السلطات اللبنانية لتسليم المتهم اللبناني في جريمة مقتل العاملة الفلبينية التي وجدت جثتها داخل فريزر في شقته في شهر فبراير الماضي، وذلك لمحاكمة هذا المتهم وزوجته التي تحمل الجنسية السورية محاكمة عادلة، مشيرا الى ان الكويت قدمت طلبا للبنان عن طريق الانتربول بهذا الخصوص.

جاء ذلك في ردود الجارالله على اسئلة الصحافيين الليلة قبل الماضية خلال حضوره الحفل الذي اقامته سفارة بلغاريا لدى الكويت بمناسبة العيد الوطني لبلادها، مشيدا بالعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وأوجه التعاون في شتى الميادين، كما حضر الحفل اعضاء من السلك الديبلوماسي العربي والاجنبي ولفيف من المدعوين.

وعلى صعيد مستجدات الاحداث في الغوطة الشرقية وبقية المناطق في سورية وما قامت به الكويت في مجلس الامن لإقرار القرار 2401 الذي ينص على هدنة، شدد الجارالله على ان الديبلوماسية الكويتية حققت اختراقا فيما يتعلق بدور مجلس الامن والوضع في سورية بتحرير مشروع هذا القرار، حيث استطاعت الكويت ان تحقق هذا الامر في الوقت الذي كان فيه مجلس الامن منقسما ويعاني الشلل في معالجة الاوضاع والتطورات في سورية.

واضاف الجارالله: ان الكويت عند ترشحها لمقعد غير دائم في مجلس الامن كان في ذهن القيادة الكويتية ترجمة ما لديها من تفعيل ووحدة وتماسك مجلس الامن لمواجهة قضايا الامن والسلم الدولي، ولله الحمد نجحت الكويت في ان تحقق هذا الهدف من خلال مباحثات ومناقشات مع باقي الدول الاعضاء حيث تمكنا من ان نصل الى صيغة توافقية لمشروع قرار بشأن الهدنة في الغوطة الشرقية.

واكد على ان الكويت سوف تواصل هذا الدور الفعال بالتنسيق مع الاصدقاء، مشيدا بالدور السويدي لإنجاح مشروع القرار 2401 وتمريره بالاجماع في مجلس الامن.

وعلى صعيد العلاقات الكويتية – الايرانية واستئناف عمل اللجان المشتركة، اكد الجارالله على ان الكويت لم تخذ قرارا حتى الآن لإرجاع عمل هذه اللجان مع الجانب الايراني.

وبسؤاله عن استئناف الحوار الخليجي الايراني، اوضح الجارالله ان ذلك يعتمد علی المبادرات والالتزام بعلاقات طبيعية بين دول مجلس التعاون وايران، وقال: وطالما ان هذه الاستحقاقات لم تتوافر بشكل مطلوب وكامل اعتقد ان الحوار مازال مؤجلا.

من جهة اخرى، ثمن الجارالله حرص الولايات المتحدة الاميركية على احتواء الخلاف الخليجي – الخليجي حيث انها تبذل جهودا حثيثة لاحتوائه وان مساعيها مستمرة على محور تحرك ووساطة الكويت، واعرب عن السعادة للمشاركة في القمة الاميركية – الخليجية المرتقبة حيث انها تمثل فرصة تاريخية لاحتواء هذا الخلاف.

وكان السفير الاميركي لدى الكويت لورانس سيلفرمان قد جدد التأكيد على حرص بلاده على الوحدة الخليجية، وهذا ما جعل الرئيس ترامب يدعو الى قمة اميركية – خليجية لم يتحدد موعدها بعد حيث انها ترتبط بنتائج جولة المبعوث الاميركي الجنرال المتقاعد انتوني زيني في المنطقة.

يشار الى ان زيني زار الكويت اول من امس حيث استقبله سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، كما اجرى زيني مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بحضور نائب وزير الخارجية خالد الجارالله واركان الوزارة، وعلمت “السياسة” ان المباحثات تركزت على الخلاف الخليجي – الخليجي والقمة المرتقبة التي دعا اليها الرئيس ترامب بحضور دول مجلس التعاون.