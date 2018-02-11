نظمت مبرة حماية الأسرة الكويتية ندوة بعنوان”مواقف تربوية” حاضر خلالها الاستشاري التربوي الدكتور عبد العزيز الجاسم وذلك برعاية رئيس المبرة عبداللطيف العتيقي وحضور عدد كبير من الجمهور والمهتمين بالأمور التربوية.

وقال الجاسم خلال الندوة أن أهم ما أوجب الله علينا تربية أبنائنا فإنهم أمانة لابد من رعايتهم والسؤال عنهم، لأنه على قدر الخير الذي نقدمه لهم سنجني خيرا أو عكس ذلك، مضيفا ان الابن أمانة عند والديه وقلبه طاهر وخال من كل نقش، وهو قابل لكل ما ينقش، مائل إلى كل ما يحال إليه، فإن عودوه على الخير وعلموه نشأ صالحا وسعد في الدنيا والآخرة وشاركهما في ثوابه، وإن عودوه على الشر وأهله شقي وهلك وكان الوزر في رقبة والديه.

وتطرق الجاسم إلى اثر الضغوطات النفسية التي يتعرض لها الأبناء في مختلف مراحلهم، وأسباب هذه الضغوطات، مبينا أن معظمها يرجع إلى البيئة التي ينشأ فيها الطفل والمراهق وأهم المشكلات السلوكية التي تعترضهم، مستعرضاً تلك الضغوطات من خلال عدد من المواقف التربوية التي صادفته خلال عمله التربوي في مدارس الكويت، بالاضافة إلى أهم المشكلات التي واجهها وساهم في معرفة أسبابها وطرق العلاج.

وأوضح أن مشكلة التدخين المنتشرة في مدارس الكويت تعد من أولى المشكلات، مؤكدا من خلال الدراسات أن الصحبة السيئة هي السبب الأول في انتشار هذه الظاهرة المقلقة.

وأضاف أن نشر الوازع الديني بين الطلاب في المدرسة، وإشغالهم بالأنشطة الرياضية، ومساعدتهم على اختيار أصدقائهم، واستخدام مبدأ الثواب والعقاب، وأخذهم إلى المستشفيات ليروا بأعينهم ماذا يفعل التدخين في الشخص والمتابعة الجيدة بالمدارس، كل هذا يعالج الكثير من المشكلات التربوية التي تواجه الأبناء.

كما عرض الجاسم عددا من المشكلات الهامة والتي تواجه الأبناء منها العنف والسلوك العدواني، لافتا الى ان هناك الكثير من المواقف التربوية التي شوهدت داخل مدارس الكويت سب الطلاب لمعلميهم وزملائهم، وكثرة الشجار داخل المدرسة والعنف اللفظي، والعناد والقسوة وربما وصل الأمر للقتل العمد والضرب في الشوارع وانتقاله إلى المجتمعات.

وذكر مشاهدة الأفلام العنيفة والعاب مثل لعبة الحوت الأزرق التي سببت حالات انتحار في أفريقيا وأوروبا وحالتين في الكويت، بالإضافة إلى شعور المراهق بإحباطات الحياة مما يولد لديه العدوانية في عدم وصوله إلى الأهداف المرجوة.

وقدم الجاسم عددا من المواقف التربوية للعديد من المشكلات الأسرية مثل الطلاق والتشتت الأسري والتعثر الدراسي.