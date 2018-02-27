الجالية الأردنية شاركت الكويت أفراحها بالأعياد الوطنية

بحضور محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود وبرعاية سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى الكويت صقر أبوشتال احتفلت الجالية الأردنية بالكويت بالاعياد الوطنية واقامت احتفالا على مسرح البوليفارد، واحيت الحفل الفنانة ديانا كرزون بمشاركة فرقة الارياف للفنون الشعبية.

وأكد المحافظ عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية على الصعيدين الرسمي والشعبي.

مشيدا بدور ابناء الجالية الأردنية في دولة الكويت ومدى التزامها، لاسيما ما تتمتع به من اخلاص واتقان وقدوة في السلوك، بما يعكس الصورة الحضارية والمشرقة للمملكة الأردنية الهاشمية، حضر الحفل النائب الاردني حازم المجالي واعضاء السفارة ورئيس الجالية الاردنية لدى الكويت نبيل العبدالله واركان السفارة.