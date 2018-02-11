افتتحت جامعة الكويت ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أمس معرض القبول السنوي السادس برعاية مدير الجامعة الدكتور حسين الأنصاري وذلك على مسرح الشيخ عبدالله الجابر بالجامعة ويستمر حتى 15 فبراير الجاري. وقال العميد المساعد للشؤون الطلابية في الجامعة الدكتور حمد العدواني في تصريح للصحافيين إن المعرض يهدف إلى تعريف طلبة الثانوية بالتخصصات المتاحة في جامعة الكويت حتى يطلعوا على التخصص المناسب لميولهم.

وأضاف ان جميع كليات الجامعة ستشارك في هذا المعرض وستطرح امام الطالب 80 تخصصا لإعطائهم المعلومات التي تتعلق بالقبول وكيفية احتساب المعدل المكافئ الذي يعد شرطا أساسيا للقبول في الجامعة.

ومن جهتها ذكرت مديرة ادارة القبول والتسجيل في الجامعة هند السالم ان للمعرض أهمية كبيرة لطلبة الصف الثاني عشر الذين يطمحون الى الالتحاق في الجامعة مشيدة بجهود وزارة التربية في التنسيق لزيارة الطلبة للمعرض.

وبينت السالم ان نسب الحدود الدنيا للقبول في الجامعة 78 في المئة للقسم الأدبي و70 في المئة للقسم العلمي مضيفة ان العمادة في طور الإعداد لسياسة القبول للعام الجامعي 2018/2019 وسيتم اعلانها في وقت لاحق.

يذكر أن المعرض الذي تنظمه العمادة مرتين في كل عام جامعي يضم لوائح القبول والتسجيل في كل كليات الجامعة.

ويتخلل المعرض محاضرة حول كيفية حساب المعدل المكافئ وأوزان اختبارات القدرات وطريقة التسجيل عبر النظام الالكتروني وكيفية تعبئة الرغبات والبيانات عبر موقع الجامعة وكيفية التواصل مع الخط الساخن للعمادة في حال حدوث خلل بالنظام.