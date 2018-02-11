اطلق مركز دراسات وابحاث المرأة بجامعة الكويت برنامج تدريب القيادات النسائية الذي يهدف الى تأصيل 60 من الكوادر النسائية الكويتية ليصبحن قادرات على خوض المعترك الانتخابي والعمل الحكومي وكذلك تأهيل مديري حملاتهن الانتخابية ليصبحوا قادرين على الادارة الفاعلة للحملات الانتخابية، حيث ينطلق البرنامج في شهر مارس المقبل.

ويأتي اطلاق البرنامج في إطار برنامج التعاون الوطني بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، ومشروع « دعم الكويت في تنفيذ هدف التنمية المستدام الخامس حول تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين» وبالشراكة مع مركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

وتعتمد منهجية التدريب على التفاعل والتشارك من جانب المشاركات من خلال مجموعات العمل والمحاكاة والعمل الميدانى وعلى التطبيقات العملية من واقع الخبرات المكتسبة من دول المنطقة.

وسبق الاعلان عن البرنامج في بيت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري، والأمين العام المساعد للتخطيط والتنمية والنائب صفاء الهاشم، ورئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة الدكتورة لبنى القاضي، وابتسام القعود، وممثلي الأمم المتحدة في دولة الكويت، بالإضافة إلى المتدربات اللواتي يتبوأن مراكز ومناصب قيادية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.