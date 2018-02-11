الجبري استقبل شادي الخليج وعبدالرسول واللهو

ثمن وزير الاعلام رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، محمد الجبري، دور الفن في ارتقاء واستقرار المجتمع، مؤكدا على اهمية رسالة الفن في تعزيز قيم الانتماء الوطني ونبذ العنف والتطرف وقبول الاخر ومعالجة قضايا مختلف شرائح المجتمع.

وكان الجبري استقبل رئيس جمعية الفنانين الكويتية عبدالعزيز المفرج “شادي الخليج”، امين سر الجمعية عبدالله عبدالرسول، ومدير العلاقات العامة جمال اللهو، وبحث اثناء اللقاء، اوجه التعاون بين وزارة الاعلام وجمعية الفنانين الكويتية، الى جانب عدد من الموضوعات

التي تتعلق بالحركة الفنية الكويتية، وسبل تعزيزها حفاظا على الدور الريادي لدولة الكويت في المجالات الفنية والثقافية.

وقد عبر الفنان القدير “شادي الخليج” عن شكره وتقديره لوزير الاعلام لدعمه ومساندته للجمعية في احتفاليتها التي تنوي اقامتها بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها.