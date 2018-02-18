دشن وزير الاعلام الكويتي محمد الجبري أمس الجيل الجديد من محطات البث الاذاعي الرقمية (+ دي أيه بي) مؤكداً أن “الوزارة لن تالو جهدا في تطوير المشاريع الهندسية بغية الوصول بخدماتها الفنية الى اعلى درجة من الكفاءة وبمستويات عالمية”.

وقال الجبري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت خلال حضوره افتتاح تشغيل محطات الارسال الاذاعية الرقمية (+دي ايه بي) في محطة المطلاع إن تقنية البث الاذاعي الرقمي الجديدة تعد انجازاً يسجل لوزارة الاعلام مبيناً أنها تأتي ضمن خطة بدأت منذ سنتين وجار العمل على تحقيق مزيد من النجاحات.

وأوضح أن (الاعلام) تعمل وفق خطة واضحة واسترشاداً برؤية (كويت جديدة 2035) تتضمن ارسال الكوادر الوطنية الشبابية إلى مختلف دول العالم لتلقي الدورات المختصة بغية مزيد من التنمية والانجاز.

وثمن الجبري جهود الكوادر الوطنية الهندسية بوزارة الاعلام التي حرصت على مواكبة كل جديد في مجال البث الاذاعي مؤكدا دعم الوزارة لكافة القدرات والكفاءات الوطنية.

من جهته قال المهندس في هندسة الارسال الاذاعي بوزارة الاعلام فاهم الشمري في تصريح مماثل ان (البث الاذاعي الرقمي) تقنية جديدة استحدثتها الوزارة وتعد طفرة نوعية في مجال البث الاذاعي.

واضاف الشمري ان “هذه التقنية تستخدم في أوروبا وآسيا بينما تعد الكويت من أوائل دول المنطقة التي تستخدمها” لافتاً الى ان “المستمع سيتمتع ببث اذاعي عالي الجودة في انحاء واسعة من البلاد”.

وذكر ان هذا الانجاز لم يأت من فراغ انما تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا بالعمل على انجاز خطة التنمية وتطوير عمل الوزارات.

يذكر ان التقنية الرقمية الاذاعية هي جيل حديث لتقنية البث الاذاعي كما أنها اقل تكلفة من البث التناظري واقل استهلاكاً للطاقة وتسهم في اعطاء جودة أوضح للصوت علاوة على سهولة البحث عن المحطات الاذاعية حيث البحث يكون بالاسم وليس بالتردد.