بغداد ـ كونا: كد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري امس ان مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق سيكون بداية نحو عراق آمن مستقر. ودعا الجبوري في بيان صحافي عقب اجتماعه مع بوزير الخارجية الفرنسي جان ايفلودريان الى حشد الدعم الدولي للاستثمار في بلاده عبر المؤتمر مشيرا الى ان بلاده متوجهة للانفتاح على المستويين الاقليمي والدولي وفق رؤية جديدة للاعداد لمرحلة البناء والاعمار. كما دعا الى ايلاء ملف اعادة النازحين الى مناطقهم المحررة الاهتمام الاكبر من خلال اعادة اعمار مدنهم المدمرة بفعل الارهاب قائلا ان هجمات ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش ) خلفت اثارا اقتصادية واجتماعية وبيئية هددت الاستقرار المجتمعي في المناطق التي كانت تحت سيطرته. واضاف ان بلاده تتطلع الى مساعدة المجتمع الدولي في ملف اعادة اعمار وتاهيل المناطق المحررة عبر المشاركة في مؤتمر اعادة الاعمارالمنعقد في دولة الكويت والذي سيكون البداية نحو عراق امن ومستقر.

بدوره اعرب وزير الخارجية الفرنسي عن دعم بلاده للعراق وبكافة المجالات، مثمنا دور رئاسة البرلمان وجهودها في ضمان امن واستقرارالبلاد.