عواصم – وكالات: دعا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي ببروكسل، أمس، إلى “التعاون كي نلزم إيران بعدم التدخل في دول المنطقة”، مضيفا “نقول لإيران كفى، والثورة انتهت”.

واعتبر الجبير، أن الاتفاق النووي الحالي لا يكفي لتعديل سلوك إيران، مضيفاً “نعمل على دعم العراق بكل السبل لضمان عدم عودة داعش”.

وعن الملف السوري، قال الجبير “نسعى لتسوية سياسية في سورية، ويجب الضغط على (الرئيس السوري بشار) الأسد كي يبدي جدية تجاه الحل السياسي”.

وفي ملف اليمن، قال الجبير إن الحوثيين المدعومين من إيران انقضوا على الجميع في اليمن، وتسببوا بمجاعة، وزرعوا الألغام في كل مكان، ومنعوا وصول الغذاء والماء إلى مدن وقرى تحت سيطرتهم.

وأكد أن الحوثيين يحصلون من إيران على صواريخ باليستية، وسيعودون إلى طريق المفاوضات لأنها الحل الوحيد، مؤكداً أنه لا يحق للحوثيين التحكم باليمن والسيطرة على الدولة، لافتاً إلى أن السعودية استقبلت نحو مليون لاجئ ووفرت لهم الوظائف.

وأشار إلى أن الأزمة مع قطر “تعود إلى العام 1995 عندما سيطر والد الأمير الحالي (الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني) على البلاد وبدأ بعلاقة تآلف مع جماعة الإخوان، وحاولنا على مدار 15 عاما إقناعه بوقف هذه التصرفات ولكن لم يجد نفعا، وسحبنا سفراءنا في 2014، ووقعت قطر اتفاقا بوقف تدخلها في دولنا ولم تنفذ الاتفاق”.

وجدد اتهامه لقطر بالتعاون مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في محالة اغتيال الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز عندما كان وليا للعهد، مشيرا إلى “أنهم كانوا يتعاونون معه لإنهاء الملكية السعودية وهذا غير مقبول”.

ودعا لوقف “دعم وتمويل الإرهاب ونشر الكراهية والتطرف والتدخل بشؤون الآخرين”، قائلاً “في الغرب ينظرون لقطر أنها دولة صغيرة بها جامعات أجنبية ومتاحف ودولة مزدهرة ولديهم نادي باريس سان جيرمان ويحاولون تطوير الدولة، لكنهم لا يرون الجانب المظلم، من منصات إعلامية تحض على الكراهية والتحريض وتقويض دول الجوار ودعم الإرهاب، عليهم أن يوقفوا كل هذا لكي نستعيد العلاقات سويا”.

وأضاف الجبير إن القطريين “أوقفوا تمويلهم للنصرة (في وسورية)، وحركة حماس، مما سمح للحكومة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة”، معتبراً أن “هذه تطورات إيجابية ونأمل أن يعملوا المزيد لكي نتمكن من استعادة العلاقات الطبيعية”.

وقلل من تأثير الأزمة على مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن المجلس الوزاري الخليجي مازال يعمل حتى مع المشاركة القطرية، كما تحدث عن مخاوف كبيرة من تمدد تنظيم “داعش” من ليبيا باتجاه دول الساحل.