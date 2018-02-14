“الجدار”.. تحد وإثارة مع محمد سال

انطلقت امس على شاشة “MBC1” اولى حلقات برنامج المسابقات الجديد “الجدار” وهي النسخة العربية للبرنامج العالمي الشهير ” The Wall”.

“الجدار” من تقديم نجم “السوشيال ميديا” السعودي محمد سال، والاخراج لعماد عبود.

ضمن اجواء تحبس الانفاس، يدخل ثنائي مؤلف من زوجين او شقيقين او صديقين من مختلف انحاء العالم العربي، دائرة اللعبة للاجابة على الاسئلة ويتابعان سير الكرات الخضراء والحمراء والبيضاء الموزعة على الجدار، من اجل اكتشاف المبلغ المالي الذي سيضاف الى رصيدهما او يخصم منه، وفي لحظة ما يكاد المشتركان ان يصلا الى القمة ويحققا مبالغ مالية تتجاوز المليون ريال سعودي، وفجأة يمكن ان يخسرا كل شيء ويعودا الى نقطة الصفر، اما الفوز فيتطلب الاجابة اولا بشكل صحيح على خمسة اسئلة تشكل في مجموعها الفقرة الاولى “السقوط الحر”، قبل ان ينفصل الشريكين عن بعضهما في الجولة الثانية، فيبقى احدهما مع مقدم البرنامج محمد سال امام “الجدار” ويقرر حجم المبلغ المالي الذي يراهن عليه، فيما ينتقل الثاني الى “الغرفة المعزولة” للاجابة على الاسئلة.

ويخوض مقدم البرامج السعودي محمد سال ثاني تجاربه في التلفزيون وقد كان في السنوات الاخيرة من اشهر المعلقين ومقدمي الحلقات الانتقادية على “يوتيوب” إذ تجاوز عدد متابعيه على “انستاغرام” المليونين، بالاضافة الى متابعي قناته على “يوتيوب” وكذلك “السناب شات”.

يعرض برنامج “الجدار” على “mbc1” كل اربعاء عند الساعة التاسعة والنصف مساء.