الجدعي وبوشيبة يشاركان في دريفت عمان اليوم

يتوجه متسابقان من نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية الى سلطنة عمان للمشاركة في بطولة ال(دريفت) والتي تنطلق اليوم. وقال المدير العام للنادي سيف المطيري في تصريح صحافي ان ممثلي النادي المتسابقين فهد الجدعي ومسير بوشيبة سيبذلان قصارى جهدهما من أجل تشريف الكويت في هذا المحفل الرياضي الدولي.

واعرب المطيري عن الشكر للهيئة العامة للرياضة على دعمها للمتسابقين بالاضافة الى دعم مجلس ادارة النادي وذلك لتحقيق افضل النتائج ورفع علم الكويت عاليا. ومن جانبهما تقدم المتسابقان في تصريح مماثل بجزيل الشكر لمدير عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح ولرئيس واعضاء مجلس ادارة نادي باسل السالم الصباح على كل ما قدموه من دعم سواء مادي او معنوي.