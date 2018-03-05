كتب – عبدالناصر الاسلمي:

واصلت الأمانة العامة للأوقاف جلساتها الحوارية امس ضمن ملتقى الوقف الجعفري السابع الذي اقيم برعاية اميرية سامية وبحضور وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية بعنوان “الاوقاف الجعفرية والحداثة” حيث وصف الشيخ علي الجدي خلال الجلسة النقاشية “التطور التاريخي لفقه الوقف الجعفري” بأنه أحد الدعائم الأساسية التي اعتمدت عليها الدولة الاسلامية في كل الأزمنة والعصور، ليصبح بعد ذلك مساهما رئيسيا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية الصحية والعسكرية.

وأشار إلى أن الوقف في التاريخ الإسلامي هو أحد دعائم التنمية وهو الرابط القوي بين قدرة الدولة على العطاء والمحتاجين والفقراء، ويختلف الوقف عن الصدقة العادية في مسألة أن الصدقة العادية ينتهي عطاؤها لحظة انفاقها بعكس الوقف الذي يكون مستمرا وعلى الدوام أحياناً.

من جانبه قال مدير ادارة الشؤون الشرعية والقانونيه في الأمانة العامة للأوقاف جاسم بو غيث: ان الملتقى شهد ثلاث جلسات تناولت شعيرة الأوقاف والعصرنة والموقوفات والحداثة في النظم الشرعية والقانونية، كما تناولت الجانب الشرعي والتطور التاريخي عبر العصور الاسلامية للوقف الجعفري وانواع الأوقاف والأدلة الشرعية الداعمة لهذه الاوقاف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

واضاف بوغيث انه على مستوى الكويت يوجد مرسوم انشاء الامانة العامة للأوقاف الذي جعل للوقف ذمة مالية مستقلة وهذا ما نطرحه حاليا ونؤكده من خلال الشخصية الاعتبارية للوقف وهي مدخل التطور والتحديث عن طريق بحث قانوني قدمه عبدالعزيز الطاهر، مشيرا الى ان الاوقاف الجعفرية بالكويت هي جزء من الأوقاف العامة وتعمل تحت منظومة الأمانة العامة للأوقاف ولها بالامانة العامة ادارة مستقلة ومتخصصة في الأوقاف الجعفرية ترعاها وتحقق شروط الواقفين

ورأى المحامي عبد العزيز الخطيب في بحثه “الإبتكار في اختيار جهات الصرف في نظام الأوقاف”، أن الوقف مصطلح إسلامي يختلف عن الصدقة التي تذهب عينها بمجرد الاستفادة منها أو من أموالها بعكس الوقف الذي نجح في تحقق الصورة الواضحة للتكافل الإسلامي، مدللاً بما فعلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما قام ببناء مجد قباء فور وصوله للمدينة وبهذا الوقف حقق المجتمع الإسلامي وقتها مبدأ التكافل الاجتماعي وعمل على تحقيق التوازن بين أفراد المجتمع وجاء ذلك امتثالا لأمر الله بالانفاق في سبيل الله.