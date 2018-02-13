شتوك: دور محوري للكويت في مكافحة الجريمة وخطواتها فاعلة في التصدي للإرهاب

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أمس بمقر وزارة الداخلية بمنطقة صبحان الامين العام للإنتربول يورغن شتوك يرافقه مدير إدارة مكافحة الإرهاب باتريك ستيفنـز ورئيس الإدارة الفرعية لتنسيق شؤون المكاتب المركزية الوطنية في اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا عبد العزيز عبيد الله ومنسق التحليل الاستراتيجي مانوفا كاتي وبحضور الوكيل المساعد لشئون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين.

وتم بحث آليات التعاون الثنائي بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات والتي أثبت نجاحها وتطبيقها للتصدي لجميع أشكال الجريمة.

كما تم استعراض الخطط المستقبلية الهادفة إلى تطوير التدريب الأمني بين وزارة الداخلية والإنتربول وذلك لصقل خبرات ومهارات منتسبيها والاطلاع على الخبرات الدولية بما يتناسب مع تطور مفهوم الجريمة على المستوى الدولي.

وأكد الشيخ خالد الجراح على إيمان الكويت الراسخ بمفهوم الأمن الشامل إقليميا ودوليا وسعيها الدائم إلى تعزيز التعاون الأمني الدولي المشترك من خلال الإنتربول.

وقال: إن جرائم الإرهاب والمخدرات وغسيل الأموال والجرائم المنظمة التي ساعد عليها تطور وسائل التقنية الحديثة باتت تهدد المجتمع الدولي ما يحتم علينا التعاون المتواصل لمكافحة الجريمة بشتى أشكالها.

ومن جانبه عبر الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك والوفد المرافق عن تقديرهم وشكرهم لحسن الاستقبال والوفادة، مؤكدين على الدور المحوري للكويت في مكافحة الجريمة إقليميا ودوليا والخطوات الفاعلة التي اتخذتها للتصدي للإرهاب، ودورها في إحلال السلام في العالم.

وقال وفد الإنتربول إن التعاون الأمني بين المنظمة والكويت متمثلا في وزارة الداخلية كبير، وحقق الكثير من النجاحات لافتا إلى أن ذلك من شأنه تحقيق شراكة من أجل عالم أكثر أمنا.

وفي نهاية اللقاء قدم الشيخ خالد الجراح الصباح إلى وفد الإنتربول دروعا تذكارية.