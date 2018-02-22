الجراح التقى رئيس المخابرات المصرية: ندعم خطوات مصر لمكافحة الإرهاب

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في مكتبه صباح امس رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل بحضور رئيس جهاز امن الدولة الداخلي الفريق عصام النهام.

واكد الجراح عمق علاقات الأخوة والتعاون بين الكويت وجمهورية مصر العربية مشيدا بالتوافق في الرؤى وتطابق المواقف بينهما حيال كافة القضايا الإقليمية والدولية.

وأعرب الجراح عن دعم الكويت للخطوات الحاسمة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لمكافحة الإرهاب.

ومن جانبه أشاد اللواء عباس كامل برسوخ العلاقات الأمنية بين الجانبين والتي تشهد نموا مستمرا، مستبداً بدور الكويت في التصدي للإرهاب إقليميا ودوليا.