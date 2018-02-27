أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح عن شكره واعتزازه بجهود وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري والأجهزة الأمنية من حسن تنظيم وتنسيق وإعداد للإجراءات الأمنية خلال الاحتفالات الوطنية.

وقال الجراح في برقية بعث بها إلى وكيل وزارة الداخلية: “يطيب لي أن انقل شكري وتقديري واعتزازي شخصياً على الجهود التي بذلت من حسن تنظيم وتنسيق وإعداد وهو ما أظهرها بصورة جميله ورائعة” وثمن “جهود القادة المشرفين والقائمين وعموم القوة المشاركة من عسكريين ومدنيين (رجالاً ونساءً) لما عبرتم عنه من الولاء والوفاء للوطن الغالي بتأمين وترتيب الإجراءات الأمنية للاحتفالات”.

واضاف الجراح: ” إذ نثمن ما قمتم به من جهد وتعاون فإننا ندعو المولى القدير أن يوفق الجميع لما فيه مصلحة وطننا الغالي”.

إلى ذلك أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية تحرير 0 آلاف و700 مخالفة مرورية خلال احتفالات الأعياد الوطنية من السبت إلى الاثنين الماضي.

واضافت أنه تم حجز 596 مركبة و 53 دراجة نارية وإحالة 70 حدثاً إلى جهات الاختصاص ودخول 53 شخصاً للنظارة، مبينة أنه تم التعامل مع 7 حالات دهس و80 حالة مشاجرة وضبط 25 شخصاً مطلوباً و10 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة ، كما تم التعامل مع 3257 بلاغاً فعلياً لهاتف الطوارئ «112».

واختتمت الإدارة بأن الجهود الأمنية والمرورية التي بذلت خلال الاحتفالات بالأعياد الوطنية هدفت إلى حماية المواطنين والمقيمين من أي سلوكيات سلبية، مشيدة بكل من تعاون مع رجال الشرطة كل في موقعه والتزم بتوجيهاتهم.