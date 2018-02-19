بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ببرقية تهنئة إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكري الثانية عشرة لتولي سموه ولاية العهد رفع فيها باسمه ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

وقال الجراح في برقية التهنئة:يطيب لي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتولي سموكم ولاية العهد أن أنوب عن أبنائك وبناتك منتسبي وزارة الداخلية لأرفع لمقام سموكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً.

متضرعين إلى الله أن يعيد هذه الذكرى وسموكم ينعم بالصحة وتمام العافية وأن يعينكم لكل ما فيه خير ورفعة وطننا، عونا وسندا لراعي نهضتنا سمو الأمير.