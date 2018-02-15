الجراح كرم متميزي «الجنسية»: المزيد من الجهود لتحقيق الإنجازات

كرم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح امس عدداً من الموظفين المتميزين بالقطاع.
وأكد الجراح في كلمة له عقب التكريم أن الإنجازات التي تحققت في كافة الخدمات التي يقدمها القطاع وراءها جهود وكفاءة المتميزين من منتسبي هذا القطاع.
وقال إن روح الفريق هي المحرك الرئيسي لما حققناه ونطمح لتحقيقه، لافتا الى أن التكريم ليس آخر المطاف ولكنه مجرد خطوة على طريق التميز، مطالباً ببذل المزيد من الجهود لتحقيق مزيد من الإنجازات.
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