بيروت – “السياسة”:

توقفت مراجع وزارية ونيابية عند مضمون الرسائل التي وجهها رئيس الحكومة سعد الحريري في الذكرى الـ 13 لاغتيال والده، الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إلى الداخل والخارج، ورأت فيها إصراراً على التمسك بالثوابت الوطنية لبناء الدولة المدنية، وعدم التساهل مع الذين يشوشون عليه لثنيه عن تحقيق هذا الهدف.

وفي هذا السياق، اعتبر وزير الاتصالات جمال الجراح في تصريحات لـ “السياسة”، أن “الرئيس الحريري أكد في خطابه، على الثوابت الوطنية المعروفة من قبلنا التي تركز على التمسك باتفاق الطائف والاستقرار الداخلي واستمرار الحوار مع القوى السياسية كافة لضمان هذا الاستقرار، انطلاقاً من مبدأ النأي بالنفس الذي اتفق عليه، إضافة إلى تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان وبالأخص، القراران 1559 و1701 والالتزام بقرارات المحكمة الدولية وعلاقة لبنان بأشقائه العرب”.

وأضاف أن موقف “تيار المستقبل” واضح بالنسبة لـ “حزب الله” وسلاحه ولسنا بحاجة لتكرار ذلك، وهو شيء معروف، أما بالنسبة لـ”14 آذار” فليس سعد الحريري من أجهض هذا المكون، ولكن بعض القوى لم تستطع أن تكمل المسيرة في هذا المشروع الوطني، وقد يكون لديها أسبابها وظروفها الخاصة، وكل القوى تريد أن تثبت نفسها على الساحة بالطريقة التي تناسبها، مشدداً على تمسك “المستقبل” بشعار الاعتدال الذي لن يحيد عنه، وثباته في تحالفاته وعلاقاته مع كل القوى السياسية.

من جهته، أشار النائب أحمد كرامي لـ”السياسة”، إلى أن مضمون خطاب الرئيس الحريري حمل العديد من الرسائل الموجهة للداخل وللخارج، ولكنه لم يبق البحصة كاملة، طالما أنه لم يتطرق إلى أسماء الذين اتهمهم بالإساءة إليه، إضافة إلى تأكيده عدم التحالف مع “حزب الله”. وقال إن “الأساس بالنسبة لتيار المستقبل ولأنصاره، كان الإقرار بعدم وجود أموال للانتخابات. ورغم ذلك للرجل محبوه ومؤيدوه، وإن ردات الفعل على خطابه لم تظهر بعد، ويجب ألا ننسى هو إبن من، بغض النظر عن شخصيته. في السياسة طلعات ونزلات وصورة الموقف في طرابلس لم تتضح بعد”.

واستبعد قيام تحالف يجمع الرئيس نجيب ميقاتي والوزيرين السابقين فيصل كرامي وأشرف ريفي بمواجهة “تيار المستقبل” في طرابلس، ومستبعداً أيضاً قيام تحالف بين ميقاتي والحريري في المدينة بسبب الكيمياء المفقودة بينهما.