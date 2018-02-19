الجزائر: تحذيرات من عواقب كارثية لترحيل المهاجرين

الجزائر – أ ف ب:

حذرت منظمات حقوقية من أن استئناف الجزائر ترحيل المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء سيؤدي إلى “عواقب كارثية” على حياتهم وظروف معيشتهم.

وحذرت 21 منظمة دولية وجزائرية أعضاء في “منصة الهجرة في الجزائر” أول من أمس، بينها “أطباء العالم” و”كاريتاس” و”الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، من “العواقب الكارثية لهذا الترحيل من دون تمييز في الجنسية”.

وذكرت المنصة في بيان، أنه “بعد موجة ترحيل كبيرة في سبتمبر وأكتوبر العام 2017، تم استئناف الترحيل في الجزائر منذ العاشر من فبراير الجاري، في الشارع ووسائل المواصلات وأيضاً في مواقع العمل والأماكن التي يعيش فيها المهاجرون”.

وأضافت إنه “خوفاً من الاعتقال، يلازم المهاجرون منازلهم.