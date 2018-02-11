الجزيرة الأردني يواجه الجوية العراقي بكأس الاتحادالآسيوي

بغداد-أ ف ب: يستهل القوة الجوية العراقي حملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم بملاقاة الجزيرة الأردني في الدوحة اليوم ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى.ويلعب ايضا ضمن المجموعة ذاتها، المالكية البحريني مع السويق العماني.

ويبحث الجوية عن بداية قوية بعد أن أصبح محط الأنظار بكونه يحمل لقب المسابقة في آخر نسختين على التوالي بحسب مدربه راضي شنيشل.

ويعول القوة الجوية على عدد من عناصره المؤثرة في مقدمتهم الدوليان همام طارق وعلي بهجت فضلا عن مهاجمه وهدافه حمادي احمد لكنه سيفتقد في الوقت ذاته إلى أهم مدافعيه سامال سعيد بداعي الإصابة.

واعتمدت استعدادات الفريق على مبارياته في المسابقة المحلية ويحتل فيها المركز الرابع برصيد (25 نقطة) .

وفي المجموعة ذاتها، يدشن المالكية بطل الدوري البحريني مشاركته التاريخية في مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي باستضافة السويق العماني على استاد مدينة خليفة الرياضية في مدينة عيسى.

ويسعى المالكية الى استغلال عاملي الارض والجمهور لكسب النقاط الثلاث، لكن مهمته لن تكون سهلة امام السويق الذي يدخل المباراة بمعنويات عالية بفضل صدارته الدوري المحلي .

وكان السويق تأهل لدور المجموعات على حساب هلال القدس الفلسطيني (1-صفر ذهابا و1-1- ايابا).

وفي المجموعة الثانية، يحل الزوراء العراقي ضيفا على العهد وكله أمل في العودة من بيروت بأول ثلاث نقاط.