الجزيرة للثأر من الغرافة في الأبطال

دبي-أ ف ب: سيكون الجزيرة الاماراتي مدعوا لتجاوز اخفاقه السابق والثأر من الغرافة القطري عندما يستضيفه اليوم في ابوظبي في مباراة مرتقبة ضمن الجولة الأولى لمسابقة دوري أبطال اسيا لكرة القدم 2018، وتأتي بنكهة سياسية.

وستكون المباراة الأولى من نوعها يخوضها فريق قطري على أرض الامارات، منذ إعلان السعودية والامارات والبحرين في يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وطلبت الرياض وأبوظبي من الاتحاد الآسيوي إقامة مباريات أنديتها ضد الأندية القطرية على أرض محايدة، الا ان الهيئة القارية تمسكت بمبدأ إقامة المباريات وفق نظام الذهاب والإياب.

ويتواجه الجزيرة والغرافة ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا الأهلي السعودي وتراكتور سازي الايراني.

فنيا، لا يحتفظ الجزيرة الذي يشارك بصفته بطلا للدوري الاماراتي الموسم الماضي بذكريات جيدة مع الغرافة في البطولة، فمن اصل اربع مباريات اقيمت بينهما، خسر ثلاث مرات وتعادل مرة.

ويسعى الجزيرة للثأر من الغرافة أولا وتحسين صورته آسيويا، حيث لم يعرف طعم الفوز في آخر 12 مباراة خاضها في دور المجموعات بالبطولة منذ 2016، ولا يختلف حال الغرافة كثيرا بمركزه السادس في الدوري القطري وخسارته القاسية في المرحلة الماضية امام الدحيل 1-5.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي تراكتور سازي مع الاهلي السعودي على ملعب السيب الرياضي في عمان.

ونظرا لقطع العلاقات الديبلوماسية بين ايران والسعودية منذ مطلع العام 2016، خاضت فرق البلدين مبارياتها ضمن المسابقة الآسيوية الموسم الماضي على أرض محايدة في سلطنة عمان.

وفي المجموعة الثانية، يخوض الوحدة الاماراتي مباراته مع مضيفه لوكوموتيف طشقند الاوزبكستاني وسط غيابات مؤثرة في صفوفه ابرزها الثلاثي الاجنبي: الارجنتيني سيباستيان تيغالي والمغربي مراد باتنا والكوري الجنوبي تشانغ ريم، وسلطان المنهالي ومحمد برغش وخالد باوزير، وفي المجموعة ذاتها، يلعب الدحيل القطري مع ذوب آهن الايراني.