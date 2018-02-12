الجسار : نخطو بثبات لرفع الإيقاف عن «الأثقال»

اكد طلال الجسار امين السر العام باللجنة المؤقتة لادارة شؤون اتحاد الملاكمة ورفع الاثقال، ورئيس لجنة فصل اتحادي اللعبتين عن تقدم لجنة الفصل بخطى ثابتة نحو اجراءات استقلال اللعبتين عن بعضهما البعض كأحد اهم شروط رفع الايقاف المطلوبة، سواء من قبل الاتحاد الدولي لرفع الاثقال او اللجنة الاولمبية الدولية.

واشار الجسار الى ان اللجنة وبالتعاون مع مسؤولي الهيئة العامة للرياضة برئاسة د.حمود فليطح يعملون بشكل جاد لانهاء تلك الاجراءات في اسرع وقت وذلك في ظل التفاعل المميز من قبل د.فليطح بالاضافة الى التوجيهات المستمرة من قبل وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان الذي يتابع الامر بشكل كبير، في خطوات ملموسة تعبر عن قناعة الجهات الرسمية بإشهار الاتحادين بشكل منفصل على غرار اتحادات اخرى مثل الجودو والتايكوندو.

ولفت الجسار الى ان اتحاد والاندية المشاركة في مسابقات رفع الاثقال تناشد مسؤولي الهيئة العامة للرياضة بالاسراع في اجراءات وخطوات اقامة الصالة الخاصة باللعبة في الفترات المقبلة خاصة في ظل خدمة الصالة للاعبين والاندية المشاركة في المسابقات المحلية المقرّة من قبل الاتحاد وعددها اربعة مسابقات على مدار الموسم الرياضي بخلاف البطولات المفتوحة التي يشرف عليها الاتحاد ايضاً ويقارب عددها 25 بطولة خلال الموسم الرياضي، وهو ما يؤكد على انتشار اللعبة بالشكل المطلوب سواء بين الاندية الرسمية او اللاعبين الهواة.

واضاف ان رفع الاثقال وعلى الرغم من تحقيق لاعبينا الكويتيين لنتائج مبهرة على مستوى المشاركات الخارجية سواء في المشاركات العربية والخليجية والاسيوية الا ان التسليط الاعلامي على هؤلاء الابطال لم يكن بالشكل المطلوب على الرغم من مضاهاة اللعبة في القابها لكرة القدم التي تستحوذ على نصيب الاسد من الاهتمام الاعلامي.