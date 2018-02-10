الجسمي زرع “نخلة زايد” في أرض الكويت

استقبل سفير دولة الامارات العربية المتحدة في الكويت رحمة حسين الزعابي، الفنان حسين الجسمي “السفير فوق العادة للنوايا الحسنة”، وشارك في مبادرة “زراعة نخلة زايد” التي اطلقتها السفارة الاماراتية في الكويت، احتفاء بـ”عام زايد” 2018، نظرا لما كان الشيخ زايد يولي زراعة النخيل بشكل خاص اهتماما بالغا باعتبارها من رموز في الشموخ والعزة والعطاء، وذلك بحضور اعضاء البعثة الديبلوماسية والملحقية والاداريين العاملين في السفارة.

واعرب الجسمي عن فخره بالمشاركة في مبادرة السفارة من اجل زراعة نخلة زايد في عام زايد 2018، وقال: “سعدت بمشاركة الاخ والصديق السفير رحمة حسين الزعابي وفريق عمل السفارة من ديبلوماسيين واداريين وعاملين، في هذه المبادرة التي اثمرت عن زراعة النخلة التي كان يوليها الاب المؤسس زايد اهتماما خاصا، حتى اصبحت من علامات النهضة الحضارية للدولة”، مضيفا ان شجرة النخيل تحتل مكانة مرموقة في تراث الانسانية اولا وفي تراثنا الاسلامي والعربي بشكل خاص.

واضاف الجسمي عن عام “زايد 2018″ قائلا: ان كل ساعة وكل ثانية في حياتنا تحمل اسم زايد، لانه النبض والشريان وهو الرمز والقدوة التي جعلتنا ننظر الى المستقبل بكل ثقة وامان ونحن يد واحدة”.