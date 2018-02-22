الجسمي “في قمة القمم”

نشر الفنان الاماراتي حسين الجسمي صورة تجمعه مع ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وارفقها بعبارة حازت تفاعلاً كبيراً، اذ غرد قائلا: “اسمحوا لي جميعا… أنا الآن في قمة القمم”.

يذكر ان الجسمي لا يزال يحصد اصداء اغنية “احبك” التي صدرت في الاسابيع القليلة الماضية، وحققت نسبة مشاهدة على “يوتيوب” تجاوزت 20 مليونا، وهو ما دفع بالجسمي الى التغريد شاكرا: انتم النجاح، 20 مليون، شكرا”.