الجعفري: العلاقات العراقية – الكويتية قائمة على الاحترام المتبادل

حجم طموحنا كان أكبر ونقدر من أجادوا بالثلاثين مليار دولار ونتطلع إلى المزيد

أشاد وزير خارجية العراق د.ابراهيم الجعفري بالعلاقات العراقية الكويتية الراسخة والمتميزة والقائمة على الاحترام المتبادل.

وقال في تصريح إلى الصحافيين عقب لقائه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم: اننا أكدنا على ضرورة استمرار العلاقات وتوطيدها على الصعيد البرلماني بين مجلس الامة الكويتي والبرلمان العراقي، موضحا انه تم تناول الملفات العراقية الكويتية وذلك لاننا في بيت الشعب الكويتي.

واضاف: كنا في مؤتمر اعادة إعمار العراق والدعم الذي نتج عنه وأثره في تطوير العلاقات الكويتية العراقية من حسن الى احسن واستمرار هذه الوتيرة، مشيرا الى ان الاجتماع مع رئيس المجلس وبعض النواب كان متميزا ولطيفا والاحاديث كانت متكاملة واللقاء كان جدا طيب وأكثر من جيد.

واوضح: اشكر الاشقاء الكويتيين ونتطلع الى بناء أقوي العلاقات، واصفا مبادرة سمو الامير في اعادة إعمار العراق بالمبادرة الشجاعة التي اخذت صفة قيادية ممتازة وجمعت عددا من الدول والمنظمات خصوصا في المرفق الاقتصادي وهو مرفق حساس في هذا الوقت الذي يمر به العراق ويتهيأ لكل فرص اعادة إعماره بعد ان انتهى من الانتصار على داعش.

وقال الجعفري: ان العراق شهد ولادة جديدة في الأشهر الماضية على مستوي السيطرة والقدرة الامنية، وجاءتنا الآن مفردات الدعم المعنوي والمادي للعراق من قبل الحكومات والشركات لاعادة إعماره.

وعن تقييمه لنتائج مؤتمر اعادة اعمار العراق قال: لا اكتمكم سرا ان حجم الطموح كان اكبر لاننا كنا نتكلم بلغة الارقام والمبالغ التي يحتاجها العراق لإعادة البناء وهي 88 مليار دولار حسب الإحصائية الرسمية من قبل الدولة واعدتها الأجهزة المختصة والاخوة اجادوا بالثلاثين مليار دولار ونحن نقدر هذا الجهد ونتطلع للحصول على المزيد من المساعدات من دول العالم التي تقف بجانب العراق.

واضاف: ان العراق قدم ما هو اهم من المال حيث قدّم دم ابنائه ونشكر حكومة الكويت وكل الاعضاء الذين امدونا بالمساعدات سواء تمويل او استثمار لانها دخلت في جانب تقوية للعراق.