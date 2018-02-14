الفساد سبب رئيسي لانتشار “داعش” ووحدة العراقيين نجحت في المواجهة

الإرهاب مشروع هدر مركب للثروة والدم والكرامة والوباء لا يزال في مناطق كثيرة بالعالم

نأمل في وقوف دول العالم مع العراق في مرحلة البناء والإعمار للمدن التي دمرها “داعش”

كتب – شوقي محمود:

ثمن وزير خارجية العراق ابراهيم الجعفري المبادرة الكويتية التي اعلنها سمو الامير الشيخ صباح الاحمد في افتتاح مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق امس بتخصيص مليار دولار كقروض ومليار دولار اخرى للاستثمار في العراق، وقال: ان هذه المبادرة نشرت ظلها على هذا العدد الكبير الكمي والنوعي في هذا المؤتمر وهذا بحد ذاته انجاز للعراق.

واعرب الجعفري في ردوده على اسئلة الصحافيين عقب جلسة الافتتاح عن الامل في ان ينعكس هذا التحشيد المعنوي والدعم المالي والوقوف الى جانب العراق الى شكل عملي، خصوصا ان العراق في امس الحاجة لإعادة الاعمار وهذا يتطلب ما بين 88 الى 100 مليار دولار.

وردا على سؤال بشأن الضمانات العراقية لصرف هذه المبالغ في اوجهها الصحيحة، ذكر الجعفري ان العراق قاتل على جبهات عدة منها “داعش”، والفساد الذي هو السبب الاساسي من اسباب هذا التنظيم، وسنستغل الفرص كافة للعمل على انهاء الفساد لكي لا يعود مرة اخرى الى العراق.

وعن التخوف من عودة “داعش” مرة اخرى الى العراق، قال الجعفري: ربما يكون ذلك على مستوى خلايا وافراد، اما على مستوى ظاهرة مجتمعية فمستحيل حيث ان المتفهم لفقه “داعش” وطريق عمله الخبيث، فإن هذا التنظيم يمكن ان ينشط كعناصر ربما تعمل، ولكن “داعش” في العراق انتهى.

وقال إبراهيم الجعفريّ في كلمة خلال اجتماع التحالف الدولي ضد “داعش”: إن وحدة العراقـيِّين في مُواجَهة عصابات “داعش” الإرهابيَّة كانت عنصراً مُهمّاً في تحقيق النصر، مشيرا الى ان الردّ العراقيّ على الإرهاب ردّ وطنيّ رائع على المُستويين السياسيِّ والعسكريّ بشكل دعا المُجتمَع الدوليّ لأن يقف إلى جانب العراق على الصعد اللوجستيِّة، والأمنيِّة، والسياسيِّة والوقوف في الأمم المتحدة إلى جانبه ما جعلها تخرج بقرارات في مجلس الأمن لصالحه بلغت 15 قراراً.

واضاف الجعفري: ان الحرب ضد الارهاب خلفت 18 الف قتيل و36 الف جريح توزَّعوا على المناطق المنكوبة في الموصل، أو صلاح الدين، أم الأنبار، والمناطق الأخرى، كما خلـَّف خمسة ملايين نازح .

واشار الى ان المنشآت الحكوميَّة تضررت بدرجة بالغة ممَّا يُكلـَّف العراق 36 ملياراً في المنشآت الحكومية، و15 ملياراً في قطاع السكن، موضحا ان محافظة نينوى الشمالية تضرَّرت إلى درجة أنَّ 90% منها قد تدمَّر، وهي ثاني أكبر مدينة عراقية بينما تصل خسائر التخريب عُمُوماً الى 88.2 مليار دولار.

وشدد الجعفري على أنَّ الإرهاب مشروع هدر مُركَّب: هدر الثروة، وهدر الدم، وهدر الكرامة، “لذا نحتاج لأن نضع مُعادِلات حقيقـيَّة لهذا الخطر، والوباء الذي لايزال مُستشرياً في مناطق كثيرة من العالم”. والنصر الذي تحقـَّق في العراق، صحيح.. أنـَّه في ميدان العراق، وصنعته سواعد عراقـيَّة، وهُدِرَت فيه دماء عراقـيَّة، لكنه كان تعبيراً عن إرادة المجتمع الدولي كله.

وعبر عن الامل في «أن تقف دول العالم مع العراق في مرحلة البناء والإعمار للمُدُن التي دمَّرتها عصابات داعش الإرهابيَّة». ومنذ أن انطلق التحالف الدوليّ في سبتمبر عام 2014 إلى الآن لم يفتر ولم يتردد في مساندة العمليات في العراق، لكنَّ العراقـيِّين أخذوا على عاتقهم أنَّ إدارة العمليَّات العسكريَّة كانت على الأرض العراقـيَّة بأيادٍ عراقـيَّة محضة، وهكذا وقفت دول العالم تُسانِد العراق.

وخاطب الجعفري دول التحالف قائلا «لا تغادروا العراق من دون أن تقفوا إلى جانبه، فإنَّ دول العالم التي تمرُّ بحُرُوب لا تـُترَك وحدها، ولكم تجارب قديمة مع دول العالم، ودولكم عندما مرَّت بمثل هذه المِحَن وقفت بقـيَّة الدول إلى جانبها، وساندتها حتى حققت النصر».