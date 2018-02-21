الجلوي لـ “السياسة”: “الأجواء المفتوحة” لا تجيز التدخل في تحديد أسعار التذاكر

كتب – محمد غانم:

أرجع نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي في الادارة العامة للطيران المدني عماد الجلوي ارتفاع اسعار تذاكر السفر الى انتهاج الكويت سياسة الأجواء المفتوحة منذ العام 2006، مؤكدا ان هذه السياسة العالمية لا تجيز التدخل في تحديد اسعار التذاكر.

واوضح الجلوي في تصريح الى “السياسة” ان “الكويت تنتهج هذه السياسة التزاما منها بتوصيات المنظمات العالمية التي تطالب بتحرير قطاع النقل الجوي من الهيمنة الحكومية ومنح المسافر خيارات متعددة”، مبينا ان “سياسة الاجواء المفتوحة تعطي الحرية لشركات الطيران بتحديد اسعار التذاكر المناسبة بناء على العرض والطلب بشرط الا تتجاوز الاسعار المحددة من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)”.

ولفت الى ان “تلك السياسة فتحت باب المنافسة بين شركات الطيران في طرح اسعار تشجيعية طوال ايام السنة في حين تختلف الاسعار خلال مواسم السفر”، مشيرا الى انه “من اجل تحرير قطاع النقل الجوي من الهيمنة الحكومية؛ فقد بادرت المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) الى اعتماد سياسات منظمة تدعو الدول الاعضاء الى انتهاج سياسات اكثر تحررا للتقليل من القيود المفروضة على القطاع الدولي وتحديدا قيود الاسعار والسعة ودخول الاسواق”.

وناشد الجلوي المسافرين بضرورة “التخطيط لرحلاتهم قبل فترة كافية وضرورة الحجز مبكرا قبل فترات العطل والمواسم المزدحمة حتى يتسنى لهم الحصول على أفضل الاسعار”.