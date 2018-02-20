كتب – مشعل السنعوسي:

تمكن رجال جمارك الشويخ من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الخمور المستوردة بلغت 3600 زجاجة و60 ألف كيس مواد مخدرة “بان” اخفيت المضبوطات بطريقة مصنعية مبتكرة داخل اجهزة هارديسك بشكل يصعب اكتشافها.

وأكد مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي الذي تابع اجراءات الضبط ووجه باتخاذ الاجراءات القانونية، ان ضبط الخمور من قبل رجال الجمارك المخلصين ينطلق من دورهم الوطني في الذود عن امن وتراب الكويت، مشيرا الى ان ضبطية رجال الشويخ لدلالة على يقظة المفتشين وادائهم لمهام عملهم بصورة تتناسب مع الدور الوطني الذي يقومون به في حماية البلاد من كل الممنوعات بكل اشكالها وصورها.

واوضح ان رجال الجمارك رصدوا وجود الحاوية لفترة تجاوزت الـ90 يوما دون ان يتقدم احد لاستلامها ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية وفض الحاوية والعثور على الخمور والبان المحظور.

ووجه المستشار الجلاوي رسالة لكل من تسول له نفسه بتهريب الممنوعات بالقول: الكويت ليست هينة وسوف يتصدى رجال الجمارك لكل محاولتكم بعزيمة واصرار.

على صعيد ذي صلة قال عضو لجنة الاعلام الجمركي مراقب التفتيش والاستيداع بميناء الشويخ مساعد الحليلة ان الخمور والبان اخفيت في حاوية بحجم 40 قدما واردة من دولة عربية.

واضاف الحليلة: تم اخضاع الحاوية للتفتيش ليتبين ان اجهزة الهارديسك اخفي في كل جهاز 6 زجاجات خمر نوع ريد ليبل وتم حصر الكمية وتبين انها تبلغ 3600 زجاجة.