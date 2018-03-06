“الجمارك” تضبط شحنة حبوب مخدرة في طرد بريدي بحطين

كتب – مشعل السنعوسي:

احبط رجال جمارك مركز حطين للطرود البريدية دخول كمية من المواد المخدرة الى البلاد في طرد قادم من دولة آسيوية.

وقال رئيس مكتب الطرود البريدية في مركز حطين سامر الزاير: ان الضبطية جاءت نتيجة لتزويد المنافذ الجمركية بأحدث تقنيات التفتيش، حيث تم منذ اسبوعين تدشين جهاز الكشف عن المخدرات والمتفجرات “Ion scan 500 DT” ليدخل الخدمة في المركز وتدريب العاملين به على كيفية استخدامه.

واضاف الزاير ان المفتشة بشاير العازمي تمكنت من ضبط شحنة المخدرات اذ سبق لها اجتياز دورة تدريبية في استخدام الجهاز للكشف عن المخدرات والمتفجرات، وتم فض الطرد حسب قانون الجمارك ليعثر بداخله على المضبوطات التي احيلت الى جهة الاختصاص.

وثمن الزاير دعم الادارة العامة للجمارك لمركز حطين وبقية المراكز الجمركية بأحدث الاجهزة وكذلك ثمن دور المفتشين في مركز حطين في التصدي لكل محاولات تهريب المواد المحظورة بمختلف انواعها.