اصدرت الجمعية الاقتصادية الكويتية ،امس، ملاحظاتها على مشروع قانون زيادة سقف الاقراض وقالت في بيان تلقت “السياسة ” نسخة منه امس انه من خلال ما عُرض عن المشروع في الآونة الأخيرة و البحث والتتبع حول هذا الموضوع سواءً من خلال اجتماعات سابقة اجرتها الجمعية مع وزير المالية وبعض المسؤولين وتقييم ما تم اقتراضه حتى الآن من خلال إصدار سندات عالمية ومحلية يتبين الاتي :

أولاً : للأسف لم يمتلك مسؤولو الدولة الحجة والإقناع فى تأسيس قرارهم بالاقتراض. ومما زاد فى قناعتنا هذه تعليق ديوان المحاسبة فى تقريره الذى وضعه على مشروع الحكومة بإصدار قانون للسماح لها بالاقتراض حيث أثار هذا المشروع عدة تساؤلات لم يتم الإجابة عليها والتى بينها الديوان بنتيجة مفادها أنه لا يوجد دراسة فنية متخصصة لمشروع الاقتراض الحكومي.

ثانياً : أن ما يتم إثارته من بعض مسؤولي الدولة أن العوائد لاحتياطيات الدولة المستثمرة تصل الى 6% وبالتالي مقارنة هذا العائد مع تكلفة الاقتراض (2.5 – 3.5) فيه حكمة ومنطق استثمارى ولكن هذا التعليق لا يعكس الواقع بل يعكس تفكير سطحى فيه استخفاف للخبرات الوطنية الاقتصادية. وللرد على ذلك فإننا نطرح هذا التساؤل، ماهو مبرر وجود سيولة نقدية من ضمن الاحتياطيات تكاد تصل لأكثر من 20% من الاحتياطيات العامة والأجيال القادمة فى البنوك المحلية والعالمية موظفة على عوائد فى إجمالها متوقع أن تصل الى أقل من 1%؟ وما هو التبرير لوجود استثمارات فى سندات حكومية عالمية وبالأخص السندات الأميركية والتى عوائدها بين (1.5-2.5) طبقاً لمدد استحقاقاتها؟

ثالثاً: ما أثاره أعضاء لجنة الميزانيات فى مجلس الأمة من وجود أرصدة مالية متراكمة غير ذات حاجة فى بعض مؤسسات الدولة قد تصل الى 20 مليار دينار كويتي فى مؤسسات القطاع النفطى والموانئ وبنك الائتمان وصندوق التنمية وغيرها لا يستلزم وجودها فى هذه المؤسسات مما يعكس أن الحاجة للسيولة المالية ليس هو الغاية المطلوبة من القانون.

وفي ختام بيانها توصلت الجمعية الاقتصادية الى انه لا يوجد مبرر فني ولا دراسة مهنية تدعم هذا الضغط الحكومى لتمرير هذا القانون.