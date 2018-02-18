الشمري: القانون ألزم الجمعيات بأن يكون المستثمر لنشاط الصيدلية صيدلياً كويتياً

عاشور: توقيع العقوبات حال عدم الالتزام بالقانون وعلى وزيري الصحة والشؤون سرعة التطبيق

الشاهين: وافد استحوذ على حصة كبيرة من سوق الصيدليات وحطم الكويتية العريقة منها

كتبت ـ مروة البحراوي:

أعلن رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي وليد الشمري طلب 70 صيدليا كويتيا لإدارة صيدليات الجمعيات والتي يصل اجمالي عددها الى 73 صيدلية، ما يؤكد جدية وكفاءة الصيدلي الكويتي بإدارة صيدليات الجمعيات التعاونية من جهة وضرورة تطبيق قانون 30 لسنة 2016 من جهة أخرى لفتح المجال أمام الخبرات الوطنية الشابة لتولي زمام الامور.

جاء ذلك في الجلسة الحوارية التي دعت إليها الجمعية الصيدلية الكويتية أمس الاول لمناقشة مستجدات القانون رقم 30 لسنة 2016، وشهدت حضورا مميزا لأعضاء مجلس الامة وعلى راسهم النائب صالح عاشور، النائب أسامة الشاهين والنائب السابق الدكتور أحمد باقر إلى جانب أعضاء مجلس ادارة الجمعية ولفيف من الصيادلة اعضاء الجمعية والعاملين بالقطاعين العام والخاص.

وأكد الشمري اهمية قانون الصيدلة في استثمار صيدليات الجمعيات التعاونية، حيث طوى القانون حقبة الشح في عدد الصيادلة الكويتيين واسترجع حقهم باستثمار صيدليات الجمعيات التعاونية فألزم الجمعيات التعاونية ان يكون المستثمر في نشاط الصيدلية صيدليا كويتي الجنسية، يرخص له بفتح الصيدلية وادارة النشاط وبذلك فتح أكثر من سبعين فرصة استثمارية للصيادلة الكويتيين لمزاولة المهنة، كما الزم القانون الصيدليات المستثناة من القانون بتعيين صيدلي كويتي، واجاز كذلك بتعيين الصيادلة في المستشفيات الخاصة بنسبة لا تقل عن 3% .

” تضافر الجهود”

من جانبه دعا النائب صالح عاشور إلى تضافر الجهود بين وزارتي الصحة والشؤون لتطبيق القانون ووضع ضوابط للعمل به مع فتح سوق التنافس، مشددا على ضرورة توقيع العقوبات المحددة من انذارات ووقف واغلاق في حال عدم الالتزام بتطبيق القانون، وطالب في الوقت ذاته وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ووزيرة الشؤون هند الصبيح بسرعة تطبيق القانون لان هناك عشرات الصيادلة بانتظار الحصول على الفرصة الحقيقية للعمل في مجال تخصصهم.

ووجه عاشور رسالة الى بعض النواب ممن نادوا باجراء تعديلات على القانون بعد تدخل الشركات المتنفذة والتي ترفض تطبيق القانون، وأكد انه لا يجوز اجراء تعديل على قانون لم يطبق بعد مشيرا الى ضرورة تطبيق القانون أولا وتقييمه بعد فترة لا تقل عن 5 سنوات.

بدوره، أكد النائب أسامة الشاهين أن اللجنة الصحية البرلمانية والحكومة والنواب ايضا، لم يتسلموا بعد اي طلب رسمي يفيد باجراء تعديل على القانون، موضحا ان ما اثير بشأن هذا التعديل لا يتعدى حاجز المحاولات الاولية التي لم تصل الى اي جهة تشريعية او صحية، وان المؤتمر يعد ضربة استباقية لاي محاولة من هذا النوع.

وقال: ان القضية التي وراءها جمعية ناجحة تتقدم عن غيرها من القضايا التي تظل حبيسة الادراج نتيجة سوء الادارة، لكن بفضل جمعية الصيدلة تم احياء القانون بحيث اصبح على رأس اولويات اللجنة الصحية في مجلس الامة وسيصبح كذلك من اولويات الحكومة.

وأضاف الشاهين: كل صيدلية يجب ان يكون صاحب ترخيصها كويتيا، وتشغل كويتيا ايضا، قضية الصيدلة والادوية مرتبطة بالامن الدوائي في الكويت، ونحن نتحدث عن قطاع هام جدا وحيوي، مشيرا الى أن وضع مهنة الصيدلة خطير ويستحق وقفة جادة، وهناك دخلاء على المهنة لمن لا يعرف.

وذكر الشاهين ان أحد الوافدين استحوذ على حصة كبيرة من سوق الصيدليات وكسر وحطم الصيدليات الكويتية العريقة! وهنا نتساءل: أين موقف وزارة الصحة من هذا؟ مبينا ان وزارة الصحة تأخرت كثيرا في تطبيق القانون رغم بساطته! وفي تصريح أخير لوزير الصحة، أكد حرص الوزارة على المخزون الدوائي وكذلك تكويت الصيدليات والتصدي للوبي الاحتكاري للادوية ونحن نشد على ساعده ونؤكد له أن الصيدلي الكويتي على كفاءة وخبرة عالية وبامكانه العمل في القطاع الخاص.

“انسحاب الصيادلة”

النائب السابق والوزير السابق د. أحمد باقر أكد فشل الخطط الخمسية والخطط التطويرية المختلفة بسبب عدم تطبيق القوانين وقال: عاصرت خلال وجودي في العمل الحكومي والنيابي ثلاث خطط خمسية بقانون على ان يعمل الكويتي في القطاع الخاص، وجميعها باءت بالفشل بسبب عدم تطبيق القوانين!

وأضاف: قبل شهرين، اشارت الاحصائيات الى اصدار مليونين و41 الف ترخيص للعمل، وكان نصيب الكويتيين منها 4.3% فقط ! فما يحدث ظلم للكويتيين، فأي دولة في العالم تسعى الى خلق فرص عمل لأبنائها، وفتح المجال للعمل في القطاع الخاص، بينما يحدث في الكويت أن ينسحب الصيادلة للعمل في القطاع العام بدلا من القطاع الخاص!

ودعا باقر جمعية الصيدلة الى مخاطبة وزارة الصحة لبيان أهمية تطبيق القانون، وكذلك ضرورة تواصل الصيادلة مع اعضاء مجلس الامة التابعين لدوائرهم للعمل على رفض اجراء التعديل الذي دعا اليه بعض النواب مؤخرا.

تنامي الصيادلة

من ناحيته، أشار أمين عام الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي علي هادي إلى تنامي أعداد الصيادلة الكويتيين بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة، مبينا ان اجمالي عدد الصيادلة خلال عام 1966 كان لا يتعدى 53 صيدليا، في حين بلغ عددهم حاليا 1066 صيدليا كويتيا، وهو ما يؤكد قدرتهم على ادارة سوق العمل وملاءمتهم لاحتياجات تلك المرحلة.

وأكد هادي أن اهتمام الدولة وتشجيعها على التحصيل العلمي واكتساب المهارات الصيدلانية الحديثة ادى إلى ارتفاع عدد الصيادلة الحاصلين على شهادات عليا في مختلف التخصصات، اذ بلغت نسبة الحاصلين على شهادات عليا ما يقارب 20% من الصيدالة الكويتيين، وترجمت خبرات الصيادلة عمليا في تقديم الخدمات الصيدلانية الاكلينيكية والحيوية والاكاديمية بما يواكب التطور العالمي للمهنة.

من جهته، قال امين صندوق الجمعية الصيدلي احمد شمس الدين ان القانون يهدف الى اعادة تنظيم منع تراخيص فتح الصيدليات لحماية مهنة الصيدلة وتشجيع الصيادلة الكويتيين ، وعدم السماح لغير اصحاب الاختصاص الحصول على ترخيص فتح صيدلية وممارسة المهنة، ومن ثم خلق فرص عمل للصيادلة الكويتيين، وثمن جهود اعضاء مجلس الامة لدعمهم ومساندتهم للصيادلة.

“اتخاذ اللازم”

من جانبه، تعهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. أحمد الشطي بنقل ما تم مناقشته في الجلسة الحوارية الى وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح لاتخاذ اللازم بشان القانون، مؤكدا في الوقت ذاته اهتمام وحرص الوزير الصباح بقضايا الصيادلة، وأنه يعمل حاليا على الاستزادة بالمعلومات واللوائح قبل التطبيق.

واتفق الشطي مع رأي النائب صالح عاشور، بانه لا يجوز اجراء تعديل على القانون قبل تطبيقه، مشيرا إلى أنه ليس من المنطق الحكم على القانون قبل التطبيق، وهذه من الاشياء التي يجب الدفع بها.