الجمهور: “عد يا قصبي” لآخر مواسم “أرابز غوت تالنت”

اعلنت مجموعة “MBC” عن التحضير لعودة برنامج المواهب “آرابز غوت تالنت”، في موسم سادس اخيرا، وتذكر الجمهور ما قالته الفنانة نجوى كرم العام الماضي انها لن تشارك في الموسم المقبل وان الموسم الخامس هو الاخير لها. ومنذ الاعلان عن عودة البرنامج بموسم جديد، طرحت الكثير من علامات الاستفهام عن لجنة الحكيم وهل سيطالها تغيير؟ الامر الذي اوضحه في حسابه عبر “تويتر” عضو لجنة التحكيم العميد علي جابر، الذي اعلن ان الموسم السادس سيكون الاخير من البرنامج وانه يتمنى ان تبقى اللجنة نفسها التي تضم الى جانبه نجوى كرم والفنان احمد حلمي، لافتا الى وجود “جهود كبيرة تبذل مع الفنان السعودي ناصر القصبي ليشارك في الموسم السادس”، حيث اعلن القصبي في الموسم الماضي انسحابه من لجنة التحكيم بسبب انشغاله حينها بتصوير مسلسله “العاصوف” والجزء الجديد من “سيلفي”.

ولهذا السبب اطلق جمهور القصبي “هاشتاغ” بعنوان “عد ياقصبي”، طالبوا فيه جابر ببذل مجهود اضافي لضمان مشاركته في الموسم الجديد، والاخير من البرنامج.