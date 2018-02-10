الجمهور يهاجم ابتذال مي حريري

تعرضت الفنانة اللبنانية مي حريري الى هجوم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستاغرام” بسبب ظهورها باطلالة مثيرة ووصفها البعض بـ”المبتذلة”.

وظهرت مي بـ”Jump suit” مبطن بقماش من لون جسدها لتعطي ايحاء بأنه شفاف ترويجا لحلقتها في “عيد الحب” في برنامج لبناني بقناة “الجديد”، حيث التقطت صورة في اكثر من وضعية.

يذكر ان مي حريري تزوجت في بداية حياتها الموسيقار اللبناني ملحم بركات، وانجبت منه ملحم جونيور وواجهت مشاكل عدة مع عائلته بسبب رفضهم لها، ثم تزوجت بعد ذلك من مصري وانجبت فتاة.