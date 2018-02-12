«الجنادرية» يشعل أسعار فنادق الرياض ولافتة «كامل العدد» تنتظر الزوار

الرياض – وكالات: ظهر تأثير مهرجان الجنادرية سريعاً على أسعار الفنادق والشقق الفندقية بالرياض، التي تضم حسب هية السياحة 130 فندقاً بها 30 ألف غرفة فندقية، بالإضافة إلى مئات الشقق الفندقية.

وارتفعت الأسعار ولامست حد ألفي ريال في الفنادق الشهيرة، فيما رفعت فنادق لافتة «عفوا لا يوجد غرف»، فيما تشير توقعات إلى أن يتجاوز عدد الرحلات السياحية لمدينة الرياض من دول الخليج ومناطق المملكة نصف مليون رحلة سياحية.

وتعلن العديد من شركات السياحة والسفر الخليجية عروض لزيارة الجنادرية وفاعلياتها في دول مجلس التعاون الخليجي وتنطلق رحلات سياحية من مدن المملكة إلى الرياض التى تضم العديد من الخدمات المميزة في أثناء فاعليات المهرجان ومنها الباص السياحي المتوافر في خمسة مسارات سياحية أو خمس مناطق ويمر بأهم المعالم السياحية والتاريخية والتراثية وتدخل الجنادرية ضمن محطاته اثناء فترة المهرجان.

ويضم المهرجان العام الجاري، السوق الشعبية والمعارض التراثية والمقتنيات بمشاركة المناطق والهيئات الحكومية والقطاع الخاص بالإضافة إلى فرق الفنون الشعبية المتنوعة.